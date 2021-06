Já sabe o que vai fazer esta semana com a família? Veja aqui sugestões

Quem foi D. Maria II?

14 jun.: 10h-18h | exposição | Palácio Nacional da Ajuda | Lisboa | M/0

Na Galeria do Rei D. Luís do Palácio Nacional da Ajuda estão expostas várias centenas de peças e documentos reunidos para esta exposição. Vindas de diversos museus nacionais, autarquias, colecionadores privados e Governo Regional dos Açores, muitas peças foram restauradas propositadamente.

De entre as muitas obras destacam-se várias joias pessoais de D. Maria II e a Coroa Real Portuguesa que há mais de duas décadas não é exposta ao público.

Mergulho Imersivo: Impressive Monet & Brilliant Klimt

15 jun.: 16.30h, 17.30h, 18.30h, 19.30h, 20.30h, 21.30h | exposição imersiva | Lisboa | M/0

A mostra Impressive Monet & Brilliant Klimt, que resulta do trabalho do atelier OCUBO, assenta na dinâmica do conceito da Immersivus Gallery. A primeira galeria de arte imersiva em Portugal, que foi vista até à data por 11 mil pessoas, no Porto, está agora no Reservatório da Mãe d’ Água das Amoreiras.

Impressive Monet & Brilliant Klimt trata-se de uma mostra multimédia cujo móbil de interesse convoca para o palco da visão do espectador as figuras de dois génios da pintura mundial: o impressionista francês Claude Monet e o simbolista austríaco Gustav Klimt. A iniciativa de carácter imersivo conta com a parceria do Museu da Água e da EPAL.

Kit de exploração livre

16 jun. | percurso Ateliê | Bairro dos Museus | Cascais | M/3

Há muito para descobrir nos diversos espaços do Bairro dos Museus. Desde a história dos edifícios ao que guardam dentro, às pessoas que passeiam ou descansam entre a Natureza e a Arte.

Com alguns autocolantes e vários desenhos, este kit convida a observar e registar tudo o que encontrarem nas vossas visitas aos diversos equipamentos culturais.

"Maria vai com as Outras" no Fórum da Maia

17 jun. | exposição | Maia | M/0

Esta exposição dá visibilidade aos projetos realizados pelos alunos finalistas do Curso de Artes Visuais, no âmbito das disciplinas de Desenho A, Oficina das Artes e Oficina Multimédia B. "Maria Vai Com as Outras", é uma exposição que se apresenta como um conjunto de retratos da mundividência das artistas e das suas inquietações pessoais, sociais e políticas.

São expressões do inconformismo que, através da instalação, desenho, arte digital e multimédia, dão forma à cultura. Os trabalhos que se encontram em exposição na Galeria D. Manuel II são da autoria de Francisca Oliveira, Maria Santos e Marta Lages.

Pessoas com relações com Pessoa

18 jun.: 11h-18h | exposição fotográfica | Casa Fernando Pessoa | Lisboa | M/0

A Casa Fernando Pessoa tem uma nova exposição temporária, a primeira desde a reabertura. Pessoas com relações com Pessoa reúne imagens captadas enquanto os fotografados liam sonetos de Fernando Pessoa.

Pedro Matos Soares e Carlos Pittella são os autores deste projeto que nasceu digitalmente, na revista Pessoa Plural e agora tem uma existência física na zona de exposições temporárias da Casa. A entrada é livre.

