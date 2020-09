Já estreou nos cinemas: “Um Príncipe em apuros”

Cinema | 17 set. | M/6

A nova aventura cinematográfica da NOS Audiovisuais já está nos cinemas e conta as aventuras de um pai dedicado, com uma imaginação criativa, que vai ter de arranjar uma forma de continuar a ser o herói e o príncipe da vida e das histórias da sua filha, custe o que custar!

Peeter Balten em exposição no Museu de Lamego

Lamego | Exp. Temporária | 2ª a dom.

Até 31 de outubro, o Museu de Lamego apresenta a exposição «Calendário da Sé de Miranda», de Peeter Balten. Um extraordinário conjunto de 12 pequenos quadros pintados sobre madeira de carvalho, representando os 12 meses do ano, que decoravam a sacristia da catedral de Miranda.

Caminhar na Natureza com arte

Cascais | Passeio | 19 set. | M/4

Para a edição do LandArt Cascais 2020, a exposição bienal de arte na paisagem da Fundação D. Luís I, pediu-se aos artistas que trabalhassem sobre a alteridade entre sítio e não sítio. Para as famílias conhecerem esta mostra, há percursos com atividades para os mais novos.

Teatros e personagens famosos online

Almancil | conto online | 20 set.: 11h

O conto infantil "A Pocahontas" vai animar a manhã deste domingo. A história conta como é possível amar aqueles que são tão diferentes de nós. O amor entre uma princesa índia e um explorador chamado John Smith.

Brincadeiras em Évora

Évora | Atividades Pedagógicas e Lúdicas | 3ª a dom.

Em Évora, o Centro de Arte e Cultura - Fundação Eugénio de Almeida apresenta para os próximos meses uma programação diversa para os mais novos. Há oficinas, visita-jogos e poesia para gente miúda. Tudo isto com toda a segurança.