Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

12 desafios para fazer em família

Celebrar em família

Estenda as celebrações do Dia Internacional da Família por todo o fim de semana. As sugestões são muitas e chegam perfeitamente para preencher estes dias animados, com atividades tão diversas como entrar num masterchef ou fazer uma peça de teatro.

Oceanário já reabriu ao público

Aquário de Lisboa

Em tempo de desconfinamento, pondere visitar o maior aquário coberto da Europa, com cerca de 16 mil animais marinhos pertencentes a 450 espécies diferente. Há novas medidas de segurança a serem cumpridas para que a sua visita em família seja memorável.

Mafalda Frade

Conhecer Serralves online

Exposições

Sole – Walk And Talk In Serralves é uma série de emissões vídeo de percursos orientados aos vários espaços de Serralves, onde pode conhecer melhor as exposições e o património arquitetónico e natural da Fundação, além de outras curiosidades de Serralves. A quarta série deste programa, dividida em dois episódios, é dedicada à Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

Fazer teatro em casa com o LU.CA

Atividades lúdicas e pedagógicas

O LU.CA – Teatro Luís de Camões lança a oficina Instruções para criar um espetáculo de Teatro em Casa. Através dos materiais fornecidos, o teatro pode passar a habitar um quarto ou a cozinha. Todos os trabalhos partilhados com o LU.CA, até dia 24 de maio, terão também apresentação pública, nas suas redes sociais, durante o primeiro fim de semana de junho.

15 museus para visitar online em Portugal e no mundo

Visita virtual

Antecipando o Dia Internacional dos Museus, que se assinala a 18 de maio, aproveite para entreter e ensinar os miúdos sobre arte e história. Tome por base, esta lista de alguns dos mais prestigiados museus nacionais e internacionais que atualmente dispõem de visitas virtuais pelas suas coleções.

O dia dos museus na Gulbenkian

Comemorações

No ano em que se celebra o papel dos museus como espaços para a igualdade, inclusão e diversidade, o Museu Calouste Gulbenkian assina o Dia Internacional dos Museus com uma proposta de programação online que começa já no dia 16 e vai até 18, dia em que será feita a reabertura do museu, com entrada gratuita durante todo o dia.

