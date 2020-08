Animar Matosinhos

Matosinhos | 8 e 9 ago. | M/0

Durante todos os fins de semana do mês de agosto, os jardins que rodeiam o monumento do Senhor do Padrão ganham vida com concertos, ao sábado, e espetáculos-performance, aos domingos. Neste fim de semana, prepare-se para o concerto “Sandro Norton” e a performance “Animamundy”.

Marionetas Animadas

Lisboa | Até 5 set. | M/3

O FIMFA Lx está de regresso à cidade de Lisboa, com uma edição especial. O Descon'FIMFA Lx20 - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas acontece de 5 de agosto a 5 de setembro e será composto por oito espetáculos de companhias e artistas de Portugal, Bélgica, Espanha e México, que terão lugar em três espaços da capital - Castelo de São Jorge, Teatro do Bairro e Teatro Taborda.

Em Belém com vista para o Tejo

Lisboa | Até 31 ago. | M/0

Visite o Pavilhão dos Descobrimentos em segurança, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que em agosto está aberto até tarde. Isolado e destacado no paredão à beira do Tejo, o Padrão dos Descobrimentos evoca a expansão ultramarina portuguesa, sintetiza um passado glorioso e simboliza a grandeza da obra do Infante D. Henrique, o impulsionador das descobertas. Saiba o que fazer com os mais pequenos neste monumento.

Morcegos no Castelo

Lisboa | 8 ago.: 20.30h | M/5

Na companhia de um biólogo, visite o Castelo de São Jorge à noite e descubra as várias espécies de morcegos que ali habitam. Sabia que existem inúmeras espécies de morcegos no Castelo de S. Jorge? Nesta atividade, pais e filhos, podem descobrir, observar e identificar as várias espécies de morcegos.

Periferias: Cinema nas Aldeias

Marvão | Até 11 ago.| M/4

Periferias- Festival Internacional de Cinema de Marvão e Valência de Alcântara surgiu está de volta com a 8.ª edição do festival, que este ano traz novidades como sessões online e um drive-in. O festival conta ainda com uma sessão infantil, para maiores de 4 anos, online com os filminhos da Zero em Comportamento.