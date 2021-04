Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas 5 sugestões

Este ano, o mote para o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é “Passados Complexos: Futuros Diversos”. Junte-se aos equipamentos culturais que se associaram à celebração desta data em festa.

Do passado para o presente

Batalha | atividades

No Mosteiro da Batalha, em Leiria, conhecido como Mosteiro de Santa Maria da Vitória, o “Templo da Pátria”, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios vai ser festejado com um programa diversificado, com visitas guiadas e conversas online.

As formas do Padrão

Lisboa | oficina criativa | 18 abr.: 10.30h | 6-12

Esta oficina de desenho e construção de maquetas decorre nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no dia 18 de abril, às 10.30h. Em paralelo com a observação direta do monumento, os participantes vão experimentar diferentes áreas criativas, usar diversos materiais e desenvolver pequenos projetos a duas e três dimensões.

Comemorar em Lamas

Santa Maria da Feira | visita guiada | 18 abr.: 9.30h-12.30h, 14h-17.30h | M/0

Celebre o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios numa visita gratuita pelo Museu de Lamas. Pode participar em visitas orientadas, no dia 18 de abril, às 11h e às 15.30h, ou em visitas livres, no mesmo dia, das 9.30h às 12.30h ou das 14h às 17.30h. Marcação prévia obrigatória.

Museu da Presidência da República associa-se às comemorações

Região de Lisboa | atividades

Para assinalar esta data, o Museu da Presidência da República propõe um conjunto de atividades de participação gratuita, que se vão dividir entre o Palácio Nacional de Belém e o Palácio da Cidadela de Cascais.

