A Fonte de Fontaine

Porto | espetáculo | 13 jun.: 10h, 16h

Inserido nos Primeiros Concertos, o concerto “A Fonte de Fontaine” assinala os 400 anos de Jean la Fontaine, o "pai" das fábulas. Na sua fonte, o Serviço Educativo da Casa da Música inspirou-se para criar um concerto em que a música se cruza com o imaginário animal, apelando a todos os sentidos do público.

No Reino da Felicidade

Oeiras | teatro infantil | sáb.: 11h, dom.: 15.30h

O Teatro Independente de Oeiras apresenta o seu mais recente espetáculo para crianças. Começa assim: “No Reino da Felicidade o Rei Anastácio III, a Rainha Felicidade II e a Princesa Alina tudo faziam para manter o seu povo feliz…”

O segredo do Convento da Cortiça

Sintra | atividades lúdicas e pedagógicas | 13 jun.: 10.30h

O Convento dos Capuchos, em Sintra, abre as suas portas às famílias para descobrirem a história deste local enquanto seguem pistas. Nesta atividade para toda a família, os participantes vão descobrir como viviam os frades franciscanos do Convento dos Capuchos e quais os valores que defendiam.

A tarefa não será fácil, pois só com um verdadeiro trabalho de equipa os participantes conseguirão seguir as pistas e resolver os vários enigmas que, no final, levarão à descoberta do maior segredo do Convento.

Um Palácio para os Pequeninos

Póvoa de Santa Iria | oficina criativa | 12 jun.: 16h

Dança e teatro são as propostas que, até dia 12 de junho, o Palácio para os Pequeninos tem para animar a pequenada, na Póvoa de Santa Iria. Na tarde de sábado, os miúdos vão ficar a conhecer o instrumento mais grave da família dos metais, a tuba.

No Alentejo: com vista e em boa companhia

Barrancos | visita e atividades | 2.ª a dom.

Em Noudar a vida apresenta-se em estado selvagem e de absoluta pureza. E há mil e uma atrações para descobrir. Situado numa herdade de cerca de mil hectares, em Barrancos, dominada pelo montado de azinho e delimitada por duas linhas de água, com o Castelo de Noudar no horizonte, o Parque de Natureza de Noudar associa a exploração da agricultura e da floresta, com a conservação da natureza e o eco turismo. Aqui a vida apresenta-se num estado selvagem e de pureza.

Os visitantes que por ali passam têm à sua disposição experiências enriquecedoras - piqueniques, percursos pedestres, Noucar ou BTT, observação do céu noturno com telescópio e atividades pensadas para as famílias.

