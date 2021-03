Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana em casa? Veja estas sugestões

“A minha família é uma confusão”

Sessão de cinema | online | M/4

A propósito do Dia do Pai, a Zero em Comportamento criou um programa de filminhos para toda a família, que já está disponível no seu videoclube. Nesta sessão, é possível ver várias realidades familiares e perceber que, em cada família, há diferentes questões a abordar. Entre os filminhos incluídos está "O Menino e o Avô", que lida com a questão da morte de uma forma simples, metafórica e simbólica.

Pais e filhos no Jardim Zoológico

Comemorações | online | 19, 20, 21 mar.

Para celebrar o Dia do Pai, o Jardim Zoológico desenvolveu um conjunto de atividades que vão desafiar pais e filhos e ainda permitir que se habilitem a ganhar convites duplos para visitar o Zoo, sem sair de casa.

À procura do ó-ó perdido

Teatro | online | 19 mar.: 10h a 21 mar.: 19h | 1-6

O bebé da Lua Cheia vai estar no Virtual Stage, nos dias 19, 20 e 21 de março. Um bebé adormece no pequeno jardim. Durante o sono, um passarinho apodera-se do seu ó-ó branco e macio e leva-o para longe no céu. O que acontecerá depois?

Histórias em direto

Contos | online | 20 mar.: 14.30h | 2-10

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro vai realizar várias sessões de contos em direto, na sua página de Facebook. Este sábado, às 14.30h, é hora de ouvir o conto popular alemão "O Flautista de Hamelin". Centenas, milhares, milhões de ratos invadiram a aldeia e ninguém sabia como deter a peste, até que apareceu um estranho com a sua flauta.

Visita em família ao museu

Museu | online | 20 mar.: 15h

O Museu da Farmácia propõe a todas as famílias a participação na visita virtual ao seu equipamento, no dia 20 de março, às 15h. À boleia do Dia do Pai, o Museu da Farmácia tem uma sugestão especial para tornar esta celebração inesquecível!

