Já sabe o que vai fazer com a família este fim de semana? Veja aqui 5 eventos gratuitos em Lisboa e no Porto

Ágora - Bienal de Arte Contemporânea da Maia

Porto e Norte | espetáculos e exposições | a partir de 11 set.

Este ano, o projeto curatorial concebido para a Bienal de Arte Contemporânea da Maia 2021 contempla um vasto programa de eventos e atividades destinados a diversos públicos e decorre em formato presencial, mas também na web, através das plataformas sociais do evento, na rádio, de 11 de setembro a 19 de outubro, entre as 10h e as 22h, e televisão, às segundas-feiras e quintas-feiras, entre 13 de setembro e 18 de outubro, às 21.30h, no Canal 180.

Pacman, Tetris ou Puzzle Bobble: clássicos para recordar e experimentar

Matosinhos | atividades pedagógicas e lúdicas | até 19 set.

Os clássicos dos videojogos dos últimos 40 anos vão estar no MAR Shopping Matosinhos na “Gaming Experience” by Nostalgica. Os fãs e curiosos dos videojogos e de Arcade vão poder viver e reviver alguns dos jogos mais icónicos da juventude, como o Tetris e o Mario 64, além de matar saudades de consolas como a Odyssey ou a Sega Saturn, que marcaram as décadas desde os anos setenta.

Feira do Livro do Porto termina este fim de semana

Porto | feira | até 12 set.

Se é uma daquelas pessoas que não perde uma Feira do Livro, e está sempre à espera do arranque para adquirir os folhosos mais exclusivos, então disponha-se a visitar a Feira do Livro do Porto. A oportunidade termina este domingo!

Desfrute do verão nos jardins de Lisboa!

Lisboa | visitas e atividades | 11, 12 set.

O festival que abre os jardins de Lisboa vai para a sua 8.ª edição e volta a convidar as famílias para mais um ano de passeios e piqueniques. Este é o segundo e último fim de semana deste evento inteiramente gratuito.

Este ano, o projeto apresenta, além do já habitual formato presencial e virtual, uma programação diurna e noturna, que permitirá ver os jardins de Lisboa sob outra luz. Até mais tarde, poderão ser visitados jardins como o Jardim da Procuradoria-Geral da República, a Estufa Fria de Lisboa e o Jardim da Estrela, onde irá decorrer um percurso guiado ao fim do dia.

Gulbenkian promove oficina criativa para famílias

Lisboa | atividades pedagógicas e lúdicas | 12 set.

O bugalho: fabrico de tinta de escrever é a próxima atividade para famílias disponibilizada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Recue no tempo para ciar a sua tinta para escrever, como os seus antepassados o fizeram durante cerca de 2.500 anos e como Leonardo da Vinci também fazia.

