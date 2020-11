"Dias Funtásticos" em casa

9 nov. | Atividades em casa | M/0

As redes sociais NESQUIK estão cheias de vida. Na página oficial do Facebook, por exemplo, encontra diversas sugestões de atividades para fazer com as crianças em casa.

Um passeio pela Lisboa de Bordalo

10 nov. | Museu Bordalo Pinheiro | Exposição virtual | M/0

A Lisboa em que Bordalo viveu foi uma cidade em profunda evolução, acompanhando as novas tecnologias, as exigências da burguesia, as regras de conforto e salubridade e as modas que a Europa impunha. Através de uma visita virtual conheça a Lisboa de Bordalo.

Sessão de cinema em casa com o Festival Olhares

11 nov. | Festival Olhares do Mediterrâneo | Passatempo | M/0

Participe e ganhe 1 dos 5 códigos para cinco famílias acederem à sessão de curtas para famílias do Festival Olhares do Mediterrâneo na FILMIN, a plataforma de streaming de cinema independente.

Na sessão para as famílias da 7.ª edição do Festival Olhares do Mediterrâneo - Women's Film Festival, este ano, no dia 28, às 15h, na sala 3 do Cinema São Jorge, é apresentada uma seleção de filmes especialmente dirigidos a crianças entre os 6 e os 12 anos.

Óscar e a volta ao Mundo sem sair do lugar

12 nov.: 10h-12.40h, 14h-17.40h | Museu Condes de Castro Guimarães | Visita interativa | 4-11

O Serviço Cultural e Educativo do Bairro dos Museus disponibiliza mais um conjunto de kits de exploração, desta vez no Museu Condes de Castro Guimarães, que o vai levar pela visita-história “Óscar e a volta ao mundo sem sair do lugar”.

LEGO City® Adventures na TV

13 nov.: 12.55h | Nickelodeon | Televisão | M/0

Em novembro, após as aulas, proporcione aos miúdos verdadeiros momentos de diversão, na sala de estar. O Nickelodeon já apresentou a sua nova programação, que promete surpreender a todos.

Natal Minimalista e Ecológico

14 nov.: 10h-12h | Joana Guerra Tadeu | Workshop

Apesar deste ser um Natal diferente, muitas tradições vão manter-se em cima da mesa. Por isso, Joana Guerra Tadeu, do blog A Minimalista, programou um workshop online, no dia 14 de novembro, que promete ajudar as famílias a fazer desta época festiva mais ecológica e sustentável.

Espetáculo “Lullaby”

15 nov.: 11h, 16h | Teatro Plage | M/0

O espetáculo Lullaby parte de um cruzamento do bailado “Copélia" e do conto a “A Lagarta Comilona”, de Eric Carl, baseando-se na construção de estímulos sensoriais, em particular daqueles que partem de elementos naturais como as frutas as cores e os legumes. Para ver no Teatro Plage.