Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Estórias para ouvir e contar

Hora do conto online

“Estórias para ouvir e contar” é um projeto das Bibliotecas Municipais de Cascais que oferece o acesso gratuito a textos literários para a infância e juventude em suporte audiolivro. São mais de 20 contos disponíveis.

Jogar na televisão

2 fev. | jogos interativos | M/0

Os miúdos estão aborrecidos em casa e cansados dos mesmos jogos? O MEO tem jogos divertidos para toda família que vão divertir miúdos e graúdos. Jogar “Imita o Panda”, testar a memória ou ver quem é o mais rápido a colocar três peças em linha com o jogo do Galo são alguns dos desafios disponíveis na área de jogos.

Caretas e caretos. Máscaras para toda a família!

Atividades online | a partir 3 fev. | 9-12

O Carnaval está a chegar e mesmo dentro de casa o Museu do Dinheiro convida os miúdos a festejar! É altura de fazer uma máscara diferente inspirada na tradição portuguesa dos careto e nas moedas do Museu do Dinheiro.

Entretenimento assegurado no “Dá a Mão à Floresta”

4 fev. | jogos e entretenimento | M/0

Dá a Mão à Floresta já é um nome bem conhecido dos pequenos defensores do planeta. Para melhorar a experiência, está de volta com novas e melhores atividades no seu mais recente website. Aqui, os miúdos vão ter muito com o que se entreter - há jogos interativos, episódios de desenhos animados, atividades e desafios.

Deambular pelas Terapêuticas Bordalianas

5 fev.: 15h |visita guiada online | M/6

O Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa, está novamente encerrado devido ao novo confinamento, mas preparou uma série de atividades digitais, como oficinas e visitas guiadas online, para colmatar a impossibilidade de realizar atividades presenciais durante o confinamento. Espreite a programação.

