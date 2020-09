“É o Pónei” em estreia no Nickelodeon

Televisão | 14 set.: 15.15h, 18h | M/3

"É o Pónei" acompanha a vida de Annie, uma menina de 9 anos, que na quinta dos pais (situada na realidade na varanda do apartamento) faz o seu melhor para se adaptar às atribulações da cidade. Felizmente, tem um pónei que a coloca em situações inesperadas e muito complicadas, mas também muito divertidas! Estreia a 14 de setembro no Nickelodeon.

Itinerários de Lisboa mostram "Lisboa escandalosa"

Passeio | 15 set.: 10h | M/6

Os Itinerários de Lisboa levam os munícipes e visitantes à descoberta da capital. Elaborados a partir de vários temas, abordam a vida quotidiana da cidade, o património edificado e literário, as ruas e as paisagens urbanas. Cada tema é preparado e conduzido por técnicos da autarquia, que definem o percurso e o percorrem, a pé. No dia 15, o convite é para conhecer “Lisboa escandalosa”.

Lisbon Under Stars nas paredes do Museu do Carmo

Espetáculo Imersivo | 16 set.: 21h, 22h | M/0

Lisbon Under Stars é uma experiência sensorial de 45 minutos, com o público no centro dos acontecimentos e com as paredes das ruínas transformadas em telas tridimensionais a 360º, onde se misturam projeções multimédia, bailarinos virtuais e efeitos visuais, ao som de grandes nomes da música Portuguesa. O espetáculo de formato imersivo pode ser visto até 31 de outubro.

Estreia nos cinemas: “Um Príncipe em apuros”

Cinema | 17 set. | M/6

Nesta nova aventura cinematográfica um pai com uma imaginação criativa vai ter de arranjar uma forma de continuar a ser o herói e o príncipe da vida e das histórias da sua filha, custe o que custar!

Há música nas ruas da Maia

Concerto | 18 set.: 21.30h | M/0

Após um longo período longe das salas de espetáculo, o público maiato terá a oportunidade de usufruir de espetáculos musicais gratuitos, ao ar livre, celebrando a música e a cultura portuguesa. O evento “Música pelo Concelho” veio para ficar até 17 de outubro.

Falar como um pirata na TV

Oficina | 19 set.: 14h-17h | M/6

No dia 19 de setembro celebra-se o Dia Internacional de Falar como um Pirata. Para comemorar esta efeméride fora do comum, o Museu das Comunicações convida os miúdos para um dia na TV como piratas: vestir-se como eles, criar uma pequena história e gravá-la!

“A Semente da Verdade” contada pela Palco de Chocolate

Teatro | 20 set.: 10.30h | M/3

A Palco de Chocolate apresenta um espetáculo interativo, repleto de surpresas, com truques de magia e dança! "A Semente da Verdade" conta a história de um reino sem rei que lança um desafio a todos os jovens...