A série televisiva “Era uma vez… a Vida!” regressa aos ecrãs portugueses através do canal RTP 2. Quem se lembra? Comece a semana com foco nas melhores vivências para criar as maiores memórias: escape rooms online e maratonas virtuais são mais duas sugestões.

Espetáculo “Lenheiras de Cuca Mucuca” Teatro | 25 mai. | M/6 Através das plataformas virtuais o Teatro e Marionetas de Mandrágora criou uma janela de aproximação com o seu público. Sabendo que o vídeo e o teatro são suportes criativos próximos, mas profundamente distintos, os espetáculos são agora apresentados em vídeos integrais. Série “Era uma vez…a vida” de regresso à televisão portuguesa Televisão | 26 mai.: 11.40h | M/3 É uma ótima notícia para pequenos e graúdos. Para os pais é a oportunidade de reviverem momentos que marcaram a sua infância, enquanto os filhos conhecem esta série que os mais crescidos tanto adoram. A série de origem francesa: “Era uma vez…a Vida!”, que marcou a infância de muitos adultos vai ser reposta na RTP2 e no Zig Zag Play, de segunda a sexta-feira, às 11.40h. Workshop de Cyberbullying para pais Workshop | 27 mai.: 15h A Teckies está a organizar workshops online sobre cyberbullying, para esclarecer pais, professores e jovens. Este workshop visa informar e refletir sobre o fenómeno de Cyberbullying, fornecendo estratégias para poder prevenir-se, estar mais alerta e saber como agir perante estas situações, igualmente, em contexto educativo. Contos ao pôr do sol Hora do Conto | 28 mai.:18.30h | | M/0 Todos os dias, ao cair do dia, O Nariz Teatro de Grupo conta uma história na sua página de Facebook, para pequenos e graúdos. O Nariz Teatro de Grupo, de Leira, conta uma história por dia, para animar os tempos que vivemos. O Símbolo Escondido Escape Room Virtual | 29 mai. | M/6 Se não pode ir lá fora fazer um escape room, o escape room vem até si. Estes jogos desenrolam-se dentro de uma sala, onde, para escapar, os jogadores têm de descobrir pistas, resolver enigmas, encontrar objetos… Até conseguirem a chave que abre a porta para finalmente sair. Junte a família e aventurem-se numa emocionante missão. Maratona Virtual Solidária Desporto | 30 mai. | M/0 A Maratona Virtual Solidária é um evento inovador e vai realizar-se nos dias 30 e 31 de maio com o lema “Corremos sós, vencemos juntos” a favor da Cruz Vermelha Portuguesa. Esta é a oportunidade perfeita para promover a prática de exercício físico e angariar fundos para a luta contra a covid-19. Uma iniciativa da Runporto. Festival solidário Espetáculos | 31 mai.: 10h | M/0 A Operação Nariz Vermelho e os Doutores Palhaços vão entrar em ação e garantir que o Dia da Criança seja recheado de animação com uma emissão especial no seu canal no YouTube e IGTV, a TV ONV. A festa, marcada também por uma série de figuras públicas, está marcada para o dia 31 de maio, para que toda a família possa estar em casa a assistir. Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.