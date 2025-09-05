O que não faltam são opções para ficar na capital, mas para quem procura uma experiência que vá além de dormir num quarto, o Look Living é uma proposta a ter em conta. Aberto desde o final de 2022, o alojamento conta com 16 apartamentos, entre estúdios, lofts, T1 e T2, e assume-se como uma casa longe de casa, mas com o conforto de um boutique-hotel. Cozinhas equipadas, zonas de estar, roupões, amenities da centenária marca portuguesa Benamôr e serviço de quarto são alguns dos detalhes que garantem comodidade e autenticidade.

De algumas janelas vislumbram-se vistas sobre Lisboa e, num dos lofts, há mesmo uma varanda com horizonte até ao Cristo Rei. Imagine deitar-se e acordar numa das ruas mais vibrantes da cidade, com localização privilegiada para explorar a zona histórica e caminhar junto ao Tejo.

E este não é um edifício qualquer. Instalado num palacete do século XIX, onde nasceu o ator João Villaret em 1913, o espaço foi recuperado pelo gabinete Florêncio Pedro Arquitecto, num projeto distinguido com o Prémio Gulbenkian de Património. Entre arcadas, escadarias de pedra e azulejos centenários, preservaram-se detalhes originais que convivem agora com uma decoração onde o mobiliário português tem lugar de destaque.

Junto à receção, existe uma concept store e uma mercearia, com vinhos e produtos nacionais, bem como peças de artistas contemporâneos.

Além da galeria de arte, já aberta ao público, estão previstos eventos como provas de vinhos, apresentações de livros, workshops e até noites de fado nas escadas. "Quando recebes alguém em casa, dá-lhe sempre o melhor que tens", sublinha António Polena, responsável pelo projeto, resumindo a filosofia que une o alojamento ao restaurante Intenso.

Sabores intensos, cheios de portugalidade

Aberto em fevereiro, o Intenso nasceu após meses de testes de receitas, afinação de ementas e instalação de uma centena de ilustrações que cobrem paredes e teto, evocando expressões, objetos e tradições portuguesas. O espaço respira identidade nacional também nos néons,"Intenso" e "Tem de ser", já irresistíveis a quem passa pela rua.

À frente da cozinha está o chef Mateus Freire, natural do Tortosendo, na Covilhã, que se inspirou nas memórias da infância e nos sabores de norte a sul do país, com destaque para a Beira Baixa, a sua terra natal. O Bacalhau à Assis é a estrela da carta e a homenagem pessoal do chef às suas origens. Porém, há mais para saborear: o bitoque com molho apurado durante 62 horas, as bochechas estufadas, o pernil assado de pele estaladiça com arroz de forno, além das propostas do mar, como as lulas em molho de caldeirada com açorda de coentros, ou os arrozes de camarão, polvo e lavagante.

Os petiscos tradicionais também estão presentes, de pastéis de bacalhau e peixinhos da horta ao pica-pau do lombo e à salada de caras de bacalhau, numa carta pensada para partilhar.

Além da ementa principal, o espaço conta ainda com o Prato do dia, disponível todos os dias, incluindo aos fins de semana, onde se destacam o cozido à portuguesa (sexta), feijoada (sábado) e cabrito assado no forno (domingo).

E porque a portugalidade também se bebe, o Intenso recupera memórias líquidas das antigas tascas: o traçadinho (vinho branco com gasosa), o tango de cerveja com groselha e o café com cheirinho.

Para além disto, existe ainda uma carta de vinhos maioritariamente portuguesa, com maior incidência no Douro e cocktails de autor para além dos clássicos habituais.

Entre a sobremesas, destaca-se a tigelada beirã, confecionada com receita da avó do chef com ovos, mel e limão, o pudim Abade de Priscos e o Doce da Casa, que recupera a ideia do típico doce que encontramos nos restaurantes mais castiços, feito com camadas, aqui com compota de morango, bolacha de café e creme de natas.

Seja para jantar no Intenso ou pernoitar no Look Living, a ideia é a mesma: mostrar o melhor de Portugal, entre sabores, tradição e hospitalidade. E, para quem ficar alojado, as manhãs começam da melhor forma: com um pequeno-almoço completo deixado à porta de cada apartamento, que inclui pão fresco, bolo caseiro, panquecas e sumo de laranja.