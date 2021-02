O Espaço Guimarães promove a iniciativa “We Do Love”: um projeto digital que oferece experiências e momentos únicos à comunidade, através de conteúdos online de entretenimento, lazer e de grande utilidade para o dia a dia.

Disponíveis no perfil de Instagram do centro comercial, os seguidores são convidados a participar nas sessões emitidas em direto aos fins de semana e que contam com a presença de vários especialistas.

Com uma agenda completa e diversificada, são inúmeras as atividades pensadas para animar os dias em casa e que garantem agradar a todos os gostos e idades.

O “We Do Love”, que se estreou com um workshop de Macramé e um tutorial de beleza, propõe desde receitas práticas e saudáveis, a treinos simples para fazer em casa, projetos de DIY, dicas de decoração e ainda workshops de moda e beleza.

As sessões em direto são dinamizadas por especialistas e apaixonados por cada área como as instagrammers Ana Morais, The Chick Habit, Nutree Me, Ana Gomes e Decoralista e ficam posteriormente disponíveis no canal de IGTV do Espaço Guimarães.

O próximo fim-de-semana é dedicado à cozinha saudável e sustentável. Conheça a programação dos eventos digitais:

- Sábado dia 6 de fevereiro às 12h30 “Showcooking | Prepare uma refeição saudável” com a Nutree Me

- Domingo dia 7 de fevereiro às 16h “Showcooking | Zero Desperdício na Cozinha” com a Ana Gomes

- Sábado dia 13 de fevereiro às 18h “Workshop | DIY de Decoração” com a Decoralista

O “We Do Love” promete surpreender com muitas mais atividades imperdíveis durante o mês de fevereiro. Fique atento ao perfil de Instagram do Espaço Guimarães para explorar todos os conteúdos, e conhecer, em primeira mão, as novidades que o centro comercial preparou.