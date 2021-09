Katie Anderson prepara-se para lançar Kander by Katie Anderson, uma nova experiência de comércio eletrónico com cobertores elegantes feitos à mão pela própria.

Cada manta de luxo feita à mão pela influenciadora é de microfibra 100% poliéster. A coleção incluirá quatro cobertores diferentes com designs e cores elegantes e minimalistas. Para já, os cobertores só se encontram disponíveis para clientes nos Estados Unidos.

Anderson é uma fotógrafa criativa que desenvolveu uma grande rede de seguidores nas redes sociais nos últimos anos, alcançando mais de 3,6 milhões de seguidores no seu Instagram pessoal, @kcstauffer, e mais de 6,7 milhões na sua página do Facebook, @overourwall. Tudo começou com fotos e vídeos divertidos que a fotógrafa fazia com as suas filhas.

"É uma honra partilhar a nossa vida com milhões de pessoas em todo o mundo que gostam de olhar por esta janela para os nossos momentos preciosos e divertidos", disse Anderson. "Estamos muito entusiasmados em fazer crescer a comunidade que construímos, através dos nossos lindos cobertores feitos à mão".

Os cobertores e mantas Kander foram pensados para melhorar a estética em casa, desde quartos a salas de estar. Sofisticados e duráveis, também podem ser apreciados fora de casa em passeios em família.

"Seja para se aquecer na praia, desfrutar de um carinho em família ao lado da lareira ou simplesmente deseja uma colcha elegante para a sua sala de estar, os nossos cobertores versáteis foram criados para mantê-lo aquecido e aconchegante em todas as ocasiões, acrescentando beleza à sua vida", afirma a influenciadora.

Como uma empresa com consciência social, a Kander by Anderson vai doar uma parte dos seus lucros à organização sem fins lucrativos Share Our Strength: No Kid Hungry (shareourstrength.org) para combater a fome infantil na América. O seu objetivo é ajudar a alimentar o maior número possível de crianças e famílias famintas através da venda de cobertores.