A pensar nesta época quente do ano, o The Oitavos (Cascais) apresenta pacotes especiais para o verão: o pack Stay & Dine, que combina a estadia e um jantar especial no restaurante Ipsylon, e o pack Pool Day & Spa, que permite passar um dia de puro relaxamento a cuidar do corpo e da alma.

O pack Stay & Dine do The Oitavos convida a uma estadia no hotel – em loft superior e pequeno-almoço buffet - e a um jantar no Ipsylon, com o melhor dos sabores portugueses com influência francesa, sob o comando do Chef Cyril Devilliers e também do Chef pasteleiro Joaquim Sousa.

créditos: The Oitavos

Uma fabulosa experiência de jantar no Ipsylon, composto por entrada, prato e sobremesa (excluindo as bebidas alcoólicas).

Para quem pretende passar um dia diferente a cuidar do corpo e da alma, o pack Pool Day & Spa dá acesso à fabulosa piscina exterior de água salgada aquecida do The Oitavos, seguindo-se uma massagem relaxante de corpo inteiro (50min), com acesso à área de balneoterapia (piscina interior com jactos de água do mar).

créditos: The Oitavos

A experiência fica completa com uma healthy meal by The Oitavos composta por salada de rúcula, ovo escalfado meurette com salmão fumado e abacate, com um chá frio de hibisco a acompanhar.