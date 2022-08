Há novos escorregas para experimentar num dos parques mais conhecidos do Algarve

Após remodelação da maioria das diversões nos últimos sete anos, o Slide & Splash inaugurou recentemente a primeira fase de um projeto de expansão, uma nova área de seis hectares, com relvado, espreguiçadeiras, seis “Cabanas” (zonas reservadas para grupos até 10 pessoas) e uma torre com três tipos de escorregas: o boomerang, uma viagem de boia com efeitos luminosos e um vaivém a toda a velocidade, o race, em que seis pistas coloridas lançam o desafio para uma corrida cronometrada à centésima de segundo e o big fall, a “viagem-cápsula” mais rápida do parque, destinado aos mais corajosos.

Boomerang créditos: Divulgação

A par das novidades, há clássicos que não mudam como o tropical paradise, um mundo de fantasia para os mais pequenos, o Big Wave onde se atinge a gravidade zero, a discoteca deslizante do disco river, as pistas brandas, a escuridão do black hole, entre outros.

Para além dos escorregas, existem também espetáculos de apresentação de aves de rapina e araras, centro de massagens e fish-spa, um serviço de tatuagens e tererés, vários pontos de restauração e uma loja de conveniência e lembranças.

Big fall créditos: Divulgação

Sendo o parque com mais tempo em funcionamento do Algarve, o Slide & Splash conta este ano com 36 anos de vida, mantendo o lema “diversão para crianças de todas as idades”.

Saiba que é possível usufruir de 10% de desconto online, comprando os bilhetes no website oficial e reserva imediata do dia de visita, existindo a possibilidade de adquirir o bilhete de segundo dia, por 12€, na receção interna do parque.