O encerramento da Feira do Livro de Lisboa às 17h00, ao invés das programadas 23h00, obriga ao cancelamento ou calendarização para nova data de 155 eventos agendados para sábado, 27 de maio. O antecipar da hora de encerramento do certame deve-se a questões de segurança, visto as eventuais comemorações do título de campeão da Liga Portugal de futebol, por parte dos adeptos do Benfica, decorrerem no Marquês de Pombal, contiguo ao Parque Eduardo VII, espaço onde se realiza a 93.ª edição da Feira.

A noticia foi avançada pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), organizadora do certame que, em comunicado, sustenta que o horário encurtado traduz-se "numa quebra importante de faturação" de editores e livreiros.

No mesmo comunicado, a APEL sublinha que a decisão de encurtar o horário a 27 de maio decorre da informação da Polícia de Segurança Pública "de que o encerramento da Feira do Livro de Lisboa terá de ocorrer às 17h00, de modo a assegurar que, até às 18h00, o recinto fique totalmente liberto de pessoas (funcionários e visitantes)".

Ainda de acordo com a APEL, esta "irá cumprir na íntegra o pedido efetuado pela PSP, contribuindo assim para o cumprimento da ordem pública e a segurança de pessoas e bens. No domingo, 28 de maio, a Feira do Livro funcionará nos horários normais, prolongando-se sem interrupções até ao dia 11 de junho, como previsto".

Recorde-se que o certame decorre nos seguintes horários: de segunda a quinta-feira, das 12h30 às 22h00, às sextas-feiras e na véspera dos feriados, das 12h30 às 23h00 e, aos sábados, das 11h00 às 23h00. Aos domingos, das 11h00 às 22h00.

A Feira do Livro de Lisboa decorre de 25 de maio a 11 de junho. A mostra livreira reúne 981 marcas editoriais, distribuídas por 340 pavilhões e um renovado Espaço dos Pequenos Editores.