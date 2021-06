A segunda edição do FleaMarket Porto no Parque Nascente já tem data marcada. No dia 12 de junho, das 14h às 19h, vai poder descobrir os melhores achados em artigos vintage e de segunda mão.

Espera-lhe uma tarde de muita animação, música ao vivo e compras inéditas.

Se é fã de antiguidades únicas ou procura dar uma segunda vida a peças usadas, este mercado é o evento para si. Para além de conseguir as melhores pechinchas, está também a contribuir para um mundo mais sustentável.

Surpreenda-se com a oferta diversificada que encontra nas várias bancas do FleaMarket. Desde peças de roupa, artigos de decoração e móveis, a livros, brinquedos e artigos tecnológicos, vai encontrar de tudo um pouco.

Todos estão convidados a marcar presença no evento de entrada gratuita no Parque Nascente, que se estreou há mais de 10 anos na cidade do Porto.

Realizado num amplo espaço ao ar livre e com música ao vivo, é ideal para passar uma tarde de diversão e entretenimento com toda a família.