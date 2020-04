O que não pode faltar na mesa desta Páscoa

Atividades em Casa

Apesar do período de isolamento e das circunstâncias nas quais nos encontramos, não deixa de ser uma festa importante a que se avizinha e, por isso, uma boa ocasião para festejar e quebrar a rotina da quarentena. Leia, neste artigo, uma ementa com receitas e iguarias tradicionais portuguesas que vão fazer encher a mesa, o estômago e o coração de todos os membros da família.

Como fazer um cesto da Páscoa

Trabalhos manuais

A Páscoa está mesmo a chegar à comcom ela os ovos e as amêndoas. A ideia é fazer um cestinho divertido para oferecer à família, com amêndoas lá dentro.

Jardim Zoológico tem agora “Todo o Tempo do Mundo”

Site Didático

Esta é a plataforma de atividades que vai querer conhecer, com desenhos para colorir, jogos do Zoo Kids, passatempos, atividades criativas e quizzes, são alguns dos desafios propostos para que “todo o tempo do mundo” seja passado de forma divertida e em família.

Marionetas do Porto no palco do online

Teatro de Marionetas

Que tal uma temporada de espetáculos online e uma visita guiada virtual ao Museu das Marionetas do Porto? Vamos começar. Este fim der semana, a escolha recai sobre o espetáculo "Wonderland".

A biblioteca ganha vida!

Atividades online

Em abril, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva continua a trabalhar para a comunidade, oferecendo uma programação cultural para todos, disponível online. Sessões para bebés e "Cozinha com contos" são duas das sugestões para este fim de semana.