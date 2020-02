De passeio pela Fraga da Pena

Benfeita

Descubra um magnífico conjunto de cascatas, com sucessivas quedas de água potável e fresca, na Serra do Açor. Surpreenda-se com uma Natureza vasta, suba até ao topo, seguindo os passadiços e observe as aldeias de xisto à volta, do topo do monte.

Um assunto "mal cheiroso" em palco

Matosinhos | 29 fev.

No último dia do mês de fevereiro o Teatro Municipal de Matosinhos recebe um espetáculo dedicado aos bebés. A história centra-se num menino, Freddy, que tal como muitos outros, acha o "pote" um mistério...

Meet Vincent Van Gogh: da Holanda para Lisboa

Lisboa | a partir de 28 fev.

Da Holanda para Portugal, deixe-se guiar por Vincent van Gogh numa viagem única e multissensorial pelos momentos mais importantes da sua vida. Neste espaço encontra projeções, filmes e fotografias ao longo do percurso expositivo, que recriam alguns dos principais locais da vida do artista.

Periferias pelos palcos de Sintra

Sintra | até 15 Mar.

O Festival Periferias regressa a Sintra, para ficar até 15 de março, com talentos nacionais e internacionais. Este ano, o evento que promove a união lusófona e a descentralização, leva a cultura ainda mais longe, com novos palcos espalhados pelo concelho. Teatro, música, dança, exposições, oficinas inclusivas, uma feira do livro assentam praça na Vila.

Do alto do castelo defensor do Reino de Portugal

Estremoz | 3ª a dom.

Implantado num dos pontos mais elevados da Serra de Ossa, a mais de 500 metros de altitude, o Castelo de Évora-Monte remonta ao século XII, altura em que a localidade foi conquistada aos mouros por Geraldo Sem Pavor. Visite!