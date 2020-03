Cursos online para pais e filhos

Workshops

Tire proveito do tempo passado em casa com as crianças para aprender mais sobre elas e ajudá-las a viver novas experiências. Pode ajudá-las a realizar atividades lúdicas e pedagógicas, como aulas virtuais com lições para as crianças entre os três e os cinco anos que servem como adaptação à vida escolar.

15 filmes para assistir em família

Sessões de cinema

Nem sempre o melhor programa está fora de casa – há alturas em que está mesmo no sofá! Encontre nestas sugestões filmes para todos os gostos, desde os mais cómicos, que prometem arrancar gargalhadas, até aos que dão que pensar com as suas mensagens. São de várias épocas.

Também há vida além da televisão

Jogos

Há muitas maneiras de criar oportunidades de aprendizagem que não envolvem apenas telefones, tablets ou computadores. Com um pouco de criatividade e muita diversão, pode conseguir que as mentes mais acomodadas se desenvolvam sem que o percebam. Veja aqui algumas sugestões.

Vamos fazer um íman coração?

Manualidades

Com pouco material, que facilmente tem em casa, faça com os miúdos um íman coração que os mais pequenos podem querer oferecer à melhor mãe ou, bem a propósito da efeméride que se avizinha, ao melhor pai do mundo!

Saem muffins de maçã e canela para o lanche!

Receita

Deliciosos e rápidos de fazer estes muffins podem gerar bons momentos em família na cozinha. Descubra quem tem mais dotes culinários lá em casa e experimente esta receita!