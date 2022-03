Fim de semana com crianças: descubra programas para fazer com os mais novos um pouco por todo o país

Monstros nas páginas dos livros

Viana do Castelo | hora do conto | 12 mar.: 10.30h | 0 aos 12

A Biblioteca Municipal de Viana do Castelo prepara-se para receber todos os pequenos leitores. Desta vez, a protagonista da hora do conto é a obra “Há um Monstro no Teu Livro” do vocalista da banda McFly, Tom Fletcher. A história, ilustrada por Greg Abbott, será dramatizada e encenada, de modo a puxar os mais novos para o maravilhoso mundo da leitura.

Avô voador

Vila do Conde | espetáculo | 12 mar.: 16.30h | M/3

Já alguma vez viu um ancião voador? O Teatro Municipal de Vila do Conde mostra que é possível, ao receber a peça “O Meu Avô Consegue Voar”. Os espetadores acompanham Pedro numa viagem pela sua infância, marcada por um avô que tudo sabe. Assim se cria uma viagem, um território, uma casa e um espaço de afetos, que habita dentro de cada um.

Plástico ou sardinha?

Marco de Canaveses | oficina | 12 mar.: 9.30h-12.30h, 14h-18h | M/0

Do plástico pode facilmente nascer a sardinha. Eis a premissa que dá origem a uma oficina no Centro Cultural Emergente. Está garantida diversão com 0% de desperdício, à medida que os mais novos transformam lixo nos personagens do espetáculo “O Cardume”. O objetivo está em explorar as potencialidades expressivas deste material, alertando para a importância da reciclagem.

Os mistérios do escurinho

Aveiro | teatro | 13 Mar.: 11h, 16h | M/0

O escuro nem sempre é o conceito mais agradável para todas as crianças. Na peça “No Escuro”, em exibição no Teatro Aveirense, trocam-se os monstros assustadores por vórtices, estrelas e buracos negros. De facto, há mundos inteiros para descobrir nos lugares que não nos são visíveis. Uma viagem pelo espaço coloca um ponto final aos medos.

Celebrar a diferença

Lisboa | teatro | 12, 13 mar.: 16.30h | M/12

Independentemente da idade, passamos uma vida inteira a prender. A peça “Eu Cá, Tu Lá” chega ao LU.CA – Teatro Luís de Camões para ilustrar as riquezas encontradas ao escutar o outro. Partindo de entrevistas realizadas a crianças portuguesas, aborda-se o processo de criação de identidade, através de modos diferentes de falar, ouvir e viver.