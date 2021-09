Com o início do outono, o Lisbon Marriott Hotel, na Av.dos Combatentes, acaba de lançar ofertas exclusivas de inverno com condições imperdíveis para desfrutar sozinho, com amigos ou em família até 31 de dezembro de 2021.

Escapadinha de fim de semana

Se não quer passar mais um fim de semana em casa aproveite esta oferta e passe um dia a descansar no jardim à beira da piscina ou aproveite para treinar no ginásio. Inclui alojamento, pequeno-almoço, wi-fi e acesso à piscina e ginásio.

Oferta Famílias – Crianças não pagam

É uma oportunidade de pernoitar em família num dos elegantes quartos do hotel por metade do preço. Famílias com crianças menores de 12 anos usufruem de alojamento e pequeno-almoço gratuitos para os mais pequenos.

Inclui ainda alojamento, pequeno-almoço para até 2 adultos e 2 crianças (menores de 12 anos, quando partilhando o quarto com pelo menos 1 adulto).

As crianças menores de 12 anos também podem almoçar ou jantar gratuitamente ao fazerem pedidos do menu infantil e quando acompanhadas por um adulto pagante que faça o seu pedido normal no restaurante CITRUS ou no bar Tapas & Tiles.

Oferta de meia pensão

Esta é uma oportunidade para desfrutar de uns dias de descanso no Lisbon Marriott Hotel enquanto usufrui de variadas refeições buffett que vão fazer as delícias de todos. Está incluído alojamento, pequeno-almoço e jantar.

Reservas através do número 91 4391060.