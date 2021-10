No âmbito da 5.ª edição da Maratona da Maternidade a BebéVida, banco de tecidos e células estaminais, organiza no dia 16 de outubro, entre as 10h45 e as 18h00, 10 palestras online, totalmente gratuitas, sobre diversos temas ligados à maternidade dedicadas aos futuros papás.

Todos os participantes ficam habilitados a receber um cabaz de produtos no valor aproximado de 3 300€.

Entre os dias 16 e 17 de outubro, a BebéVida vai realizar mais uma edição da Maratona da Maternidade, uma caminhada de cariz solidário dirigida às famílias portuguesas em crescimento.

O evento será, pelo segundo ano consecutivo, em formato virtual incluindo pela primeira vez também uma maratona de palestras online.

5.ª Edição da Maratona da Maternidade Programa das palestras online: 10h45 | Abertura da Sessão com a Make-a-Wish Portugal; 11h00 | Vamos ser pais e agora? Dicas de parentalidade consciente/positiva – Intervenção da Enfermeira Carla Pedro Ferreira, especialista em saúde materna e obstetrícia; 11h45 | Células Estaminais: o potencial de cura destas células – Intervenção de Diana Santos, formadora da BebéVida;

12h30 | Aula de Atividade Física – Promovida pelo ginásio Ideal Korpus através de uma equipa especializada em exercício físico na gravidez e no pós-parto; 14h00 | Conselhos para uma amamentação de sucesso – Intervenção da Enfermeira Carla Duarte, especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora do projeto Pronto a Nascer; 14h45 | Como ter uma experiência de parto positiva? – Intervenção da Enfermeira Telma Cabral, especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora da Academia Telma Cabral; 15h30 | Décimo mês: um apoio às recém-mamãs – Intervenção de Beatriz Baldaque, Marketing Specialist da Bepanthene Portugal; 15h50 | Sinais de alerta no recém-nascido – Intervenção da Enfermeira Sónia Patrício, especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora do projeto Positive Parenting NurseCare; 16h20 | Segurança rodoviária infantil – Intervenção de Cátia Neves, Consultora da Indústria Puericultura da Bonabebé; 17h00 | Os cuidados com a pele do bebé na muda da fralda – Intervenção de um representante da Bambo Nature;

A atriz e apresentadora Claúdia Vieira, madrinha da iniciativa e também da Função Make-A-Wish, a instituição escolhida pelo segundo ano consecutivo para receber o valor angariado, será uma convidada especial da aula de Atividade Física, que tem início marcado para as 12h30, estando ao lado das futuras mamãs convidadas. Todos os participantes poderão acompanhar a aula via Zoom.

A inscrição nas sessões é gratuita, mas obrigatória ficando todos os participantes habilitados a receber um cabaz de produtos de valor superior a 3 mil euros. O vencedor será divulgado no dia 18 de outubro, no perfil de Instagram da BebéVida.

Quanto à inscrição na Maratona da Maternidade, esta pode ser efetuada pelas futuras mamãs aqui, tendo um valor simbólico de 2€ por pessoa, ainda que opcional.

Os respetivos acompanhantes, familiares e outras pessoas que desejarem participar e contribuir devem fazer a sua inscrição através do envio de um email para maratona@bebevida.com, indicando nome, contacto telefónico e morada.

A BebéVida doará o valor das inscrições à Fundação Make-a-Wish, conhecida por realizar desejos de crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, com doenças graves, proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança.