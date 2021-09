A Academia Mamãs sem Dúvidas organiza no dia 29 de setembro, entre as 18h e as 20h, mais uma edição do “Especial Grávida”, um evento 100% online, destinado a todas as grávidas.

Com o contributo de profissionais de saúde especializados em saúde materna e obstetrícia, a sessão vai ter uma componente mais prática com uma aula sobre como dar banho ao bebé.

O próximo “Especial Grávida”, que já vai na sua 17.ª edição, vai dar oportunidade às futuras mamãs de esclarecerem as suas dúvidas sobre três temas ligados à maternidade:

- “Gestação em 3 tempos: ao que devo estar atenta a cada trimestre”, temática conduzida pela Enfermeira Alice Araújo, especialista em saúde materna e obstetrícia e fundadora do projeto Momentos de Ternura;

- “O Presente e o Futuro das Células Estaminais”, com a participação de Maria Costa, formadora do laboratório BebéVida;

- “Aula Prática: Dar banho ao bebé” com a intervenção da Enfermeira Carmen Pacheco, especialista em saúde materna e obstetrícia, bem como fundadora do Projeto Mãe.

Embora gratuita, a participação no evento requer inscrição prévia no site da Mamãs sem Dúvidas.