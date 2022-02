“Procuramos uma nova família. Será a tua?” — é esta a pergunta que se impõe no CascaiShopping, até 13 de março, a propósito da campanha de sensibilização de adoção responsável de cães. O Centro Comercial, em colaboração com o Centro de Proteção Animal de Cascais, dá a conhecer 56 animais que esperam por uma família para a vida.

É na Praça Central do CascaiShopping, no Piso 0, que é possível encontrar fotografias e os nomes das dezenas de cães fotografados por João Azevedo, do projeto BeMyFriend (@bemyfriend). Banana, Flecha e Cenoura, assim como Diego, Dimitri e Rock, são alguns dos animais que estão em destaque no Centro e disponíveis para adoção.

Na galeria encontra alguns desses cães:

A exposição, que inclui também a descrição da missão do Centro de Proteção Animal de Cascais e os contactos necessários para adoções, pretende não só dar a conhecer estes animais, como alertar para a responsabilidade de cuidar de um animal.

A campanha de sensibilização inclui, ainda, uma agenda especial para o dia 12 de março. Às 11h30, o Centro Comercial recebe a atuação do Coral Infantil de Carcavelos, um momento simbólico que procura consciencializar as crianças desde cedo para este tema.

Às 12h00, na Praça Central, decorre a ação “Adotei um animal. E agora?”, que consistirá numa sessão de dicas e esclarecimento de dúvidas, com lugares para 30 pessoas (não é necessária inscrição, basta aparecer).

Esta iniciativa está enquadrada no âmbito do programa “Consciência Somos Nós”, no qual os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra pretendem informar, sensibilizar e apoiar a comunidade nas áreas da responsabilidade social e ambiental.