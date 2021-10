A exposição “Uma Visita à História da Diabetes no Centenário da Descoberta da Insulina” viaja até à cidade do Funchal, mais concretamente à Reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas, e promete levar os madeirenses numa viagem pelos marcos históricos do tratamento da diabetes a partir do dia 11 de outubro.

Silvestre Abreu, Diretor do Serviço de Endocrinologia do Hospital Central do Funchal, e promotor local desta iniciativa, refere que “a passagem da exposição pelo Funchal é uma forma, por um lado, de sensibilização para a problemática da diabetes e, por outro, de aprendizagem sobre a história da medicina, concretamente da descoberta da insulina. A exposição integrará ainda um importante acontecimento no Funchal, que são as XV Jornadas de Diabetes da Madeira e que acontecem nos dias 14 e 15 de outubro”.

A exposição será inaugurada numa sessão dia 11 de outubro, às 12h00, que conta com a presença de Sílvio Fernandes, Reitor da Universidade da Madeira, Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, e Silvestre Abreu.

A história desta exibição itinerante tem início no antigo Egipto onde, em 1550 A.C. havia já referência a uma doença que se assemelhava à diabetes e termina em 1921 - o ano da descoberta da insulina.

“A inclusão do Funchal no roteiro da exposição era imprescindível. Paul Langerhans, um dos investigadores descritos na exposição e a quem se deve o nome os Ilhéus de Langerhans, refugiou-se nos seus últimos anos de vida na ilha da Madeira e encontra-se sepultado no Cemitério Inglês, no Funchal”, conta Luis Gardete Correia, presidente da Fundação Ernesto Roma e membro da Comissão Executiva das Comemorações do Centenário da Descoberta da Insulina.

A exibição, que pretende percorrer Portugal de norte a sul e que iniciou o seu percurso em Lisboa, esteve já presente em cidades como Coimbra, Porto e Braga.

Poderá visitar a exposição na Reitoria da Universidade da Madeira até ao próximo dia 22 de outubro, entre as 9h00 e as 18h00.