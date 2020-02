Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), este foi o primeiro estudo a analisar os efeitos que os atentados terroristas podem ter sobre a procura turística num país sem registo de episódios deste tipo. Portugal foi o país escolhido pela equipa, constituída por Cláudia Seabra, José Luís Abrantes e Pedro Reis, por ser considerado um país seguro, um dos poucos no mundo onde não há registo de atentados terroristas.

O estudo abrangeu o período compreendido entre 2002 e 2016. Numa primeira fase, os investigadores analisaram em simultâneo as chegadas de turistas a Portugal, classificados por região de origem, e os eventos de terrorismo ocorridos nos países considerados pela Organização Mundial do Turismo como fazendo parte da região turística europeia, durante o mesmo período de tempo, observando o número e a severidade (medida em função da frequência, número de feridos e mortos) dos atentados.

Posteriormente foram selecionados os países mais afetados pelo terrorismo, designadamente Alemanha, Espanha, França, Grécia, Israel, Reino Unido e Rússia. Para analisar as ligações entre os atentados e as chegadas de turistas ao nosso país, entre 2002 e o final de 2016, foi utilizado um modelo autorregressivo de vetor (VAR) para análise multivariada de séries temporais.

Os principais resultados do estudo, já publicado na revista científica Annals of Tourism Research, "mostram que os ataques terroristas têm tido um efeito muito positivo nas chegadas turísticas em Portugal, isto é, atentados terroristas em países que são grandes mercados recetores como França, Alemanha e Reino Unido têm desviado turistas de grandes mercados emissores, nomeadamente da Ásia, da América do Norte e também da Europa para o nosso país", explica Cláudia Seabra, docente na Faculdade de Letras da UC e primeira autora do artigo.