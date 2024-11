A 28 de novembro de 1632 nasceu o genial e excêntrico compositor Jean-Baptiste Lully. Há um ano, por volta da mesma data, o Lully 1661 abriu as suas portas – primeiro no Beato, depois nos Anjos e, por último, em Campo de Ourique. Para celebrar estes dois aniversários especiais, o Lully 1661 decidiu organizar uma extravagância de 3 dias com um desconto especial, bem como uma celebração na loja dos Anjos no dia 30 de novembro.

Divulgação