Contos e continhos

Maia | hora do conto | 12 fev.: 11.30h

A Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho apresenta horas do conto para toda a família, durante o mês de fevereiro. Aos sábados de manhã, a magia da leitura invade a Maia, na forma de histórias encantadas. Entre as páginas de um bom livro, esconde-se fantasia e imaginação, evidentes a cada virar de página.

Paisagens musicais

Porto | oficina | 12 fev.: 10h

O Coliseu do Porto recebe uma oficina de histórias, texturas e música, conduzida pela violinista Beatriz Rola. A cada passagem de arco, viaja-se até aos confins do melódico, pontuado por paisagens musicais. Para fechar o espetáculo em grande, surgem também os sons das ruas e da natureza, captados nos cantinhos da cidade Invicta.

Brincar com as formas

Torres Vedras | espetáculo | 13 fev.: 16.30h

Bem-vindos a um espetáculo sem palavras, onde as formas, o corpo e a música são os maiores contadores de histórias. Falamos do Formoscópio, um jogo de geometria que chega ao Teatro Cine de Torres Vedras para apaixonar miúdos e graúdos. Dois atores em palco brincam, dançam e surpreendem-se, num constante encontro de mundos.

Cientistas de palmo e meio

Lisboa e Porto | workshop | 12 fev.: 15h

Os mais novos também podem ser grandes cientistas! O Museu da Farmácia dinamiza atividades, tanto em Lisboa, como no Porto, para estimular nos mais novos o bichinho da ciência. Sábado é dia do workshop “Explosão de Cores”, focado em fazer obras de arte infinitas com apenas três tonalidades.

Cinema para sonhar

Lisboa | cinema | 12, 13 fev.: 9.30h - 18h

O Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa está de volta para a sua 9.ª edição. O “Cinema para Sonhar” junta toda a família à volta de 130 filmes, conversas, ateliês e até um cine-concerto. As sessões englobam cinema dos quatro cantos do mundo, tocando em temas como bullying, identidade de género, medo e poesia.