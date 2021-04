Dar Al Arkan, empresa imobiliária na Arábia Saudita, anunciou uma colaboração exclusiva que trará as primeiras vilas do mundo com interiores criados pela Versace Home para o projeto Shams Ar Riyadh do reino.

O design e a habilidade artística excecionais da Versace Home realçarão o projeto "Upside Living" da edição limitada das vilas de luxo, que serão construídas com vista para o cenário histórico e natural de Wadi Hanifa.

Num modelo exclusivo de design inovador, a entrada e áreas de estar dominarão o primeiro andar, juntamente com janelas do chão ao teto que inundarão o espaço com luz e darão uma amostra das espetaculares vistas de Wadi Hanifa, enquanto que os quartos e salas de convivência familiar serão reposicionados no térreo, criando um espaço geral que combina elegância e praticalidade.

As vilas também foram idealizadas tendo em conta uma vida mais inteligente que incorpora tecnologia de ponta e estabelece uma nova referência em tecnologia residencial. A iluminação, o aquecimento e a climatização serão criadas para oferecer um estilo de vida mais aprimorado controlado por sensores de movimento.

Um sofisticado sistema de segurança e de vigilância será totalmente integrado, juntamente com um sistema de entretenimento de casa inteligente, incluindo um home theater, e eletrodomésticos inteligentes serão o padrão. A ênfase será na criação de luxo e sofisticação em todos os detalhes.

Com vista para Wadi Hanifa e fácil acesso aos principais destinos de estilo de vida e às principais atrações da cidade, as vilas foram pensadas para aproveitar ao máximo o seu ambiente natural e oferecer uma nova forma de viver em conforto, luxo e privacidade.

O projeto Shams Al Riyadh está localizado numa área estratégica ao norte de Riade, na rodovia King Khalid. Estendendo-se por uma área de mais de 5 milhões de metros quadrados, o local oferece acesso fácil aos marcos mais importantes da cidade.

As paisagens deslumbrantes de Wadi Hanifa, parques e espaços abertos oferecem um ambiente único e confortável para famílias.