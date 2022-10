Desmitificar o estereótipo de fã de futebol. É esta o objetivo da Heineken com a campanha "Cheers to All Fans", lançada 4 de outubro.

Segundo dados disponibilizados pela UEFA, o organismo que tutela o futebol europeu, quatro em cada dez fãs de futebol são mulheres. Assim, a patrocinadora da UEFA Champions League e a UEFA Women Champions League, pretendem voltar a brindar com todos os fãs, de futebol e de cerveja, desta vez de forma interativa.

Até 12 de outubro, o “Cheers to All Fans Quiz” vai ser ativado em 12 pontos de venda, nas regiões da Grande Lisboa, Porto, Guimarães e Braga.

Para participar, as interessadas apenas precisam de se deslocar a um dos pontos de venda aderentes, num dos dias de jogos da Champions League (11 e 12 de outubro), e aceder ao quiz da promoção, durante o intervalo do jogo, através do QR Code ou link disponibilizado no local.

O quiz é composto por sete perguntas sobre as duas competições de clubes, as mais importantes da Europa (masculina e feminina).

Pontos de venda aderentes: Grande Lisboa: Crow’s Bar, Café Império, Lisbon Burguer House & Pizza, InSports bar, The Couch Sports Bar, Tailors – Copos e Petiscos, The George Pub;

Crow’s Bar, Café Império, Lisbon Burguer House & Pizza, InSports bar, The Couch Sports Bar, Tailors – Copos e Petiscos, The George Pub; Porto: Hard Rock Café Porto, Restaurante Astronauta, Canti;

Hard Rock Café Porto, Restaurante Astronauta, Canti; Braga: Nova Bar – Esplanada;

Nova Bar – Esplanada; Guimarães: CineCitta.

Os vencedores – o concurso é aberto a todos -, aqueles com o maior número de respostas corretas e no menor tempo possível, são premiados com uma rodada de cerveja Heineken para a sua mesa (uma por pessoa, até ao limite de seis cervejas) e uma subscrição online da Eleven Sports com a duração de um mês.

Adicionalmente, no final da campanha, serão apurados os três primeiros classificados do ranking geral, com as pontuações mais altas de todas as ativações realizadas, que vão receber três bilhetes cada para um dos jogos das equipas portuguesas na fase de grupos da UEFA Champions League: SL Benfica – Juventus (25 de outubro), Sporting CP – Eintracht (1 de novembro) e FC Porto – At. Madrid (1 de novembro).