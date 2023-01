1. Aspen, Colorado, EUA

Os preços mais altos para propriedades de ski no mundo são praticados em Aspen: aqui, em locais premium, os apartamentos e chalés são vendidos por até 76.000 euros por metro quadrado. Para além do centro de preços elevados de Aspen, os compradores de luxo procuram cada vez mais as cidades turísticas próximas de Snowmass Village, Basalt e Carbondale.

Os compradores nacionais representam cerca de 95 por cento da procura, enquanto apenas 5 por cento podem ser atribuídos a compradores estrangeiros. Desta clientela internacional, a maior parte vem da Grã-Bretanha, Alemanha, França, Brasil, Argentina e México. Os compradores norte-americanos são principalmente da Califórnia, Texas, Nova Iorque e Colorado. "Muitos clientes optam por comprar uma propriedade de ski à medida que são atraídos pelo pacote completo de estâncias de ski, restaurantes, compras e outras atividades recreativas, bem como pelo elevado potencial de valorização", diz Summer Berg, diretor geral da Engel & Völkers Aspen.

2. Vail, Colorado, EUA

Com preços máximos por metro quadrado de 72.000 euros, Vail é atualmente o segundo local mais caro do mundo para a compra de imóveis de ski. À semelhança de Aspen, o mercado imobiliário local é fortemente dominado pela procura nacional, sendo responsável por cerca de 80 por cento da atividade de compra.

Nesta região os compradores são na sua maioria provenientes da costa leste dos EUA, Texas ou Califórnia. Os compradores estrangeiros são responsáveis por apenas 20 por cento das transações. Eles vêm principalmente do México e da Alemanha. As melhores localizações aqui incluem Vail Village e Beaver Creek Village.

3. St. Moritz e Gstaad, Suíça

Na Europa, os preços mais elevados para imóveis estão a ser registados em St. Moritz e Gstaad. As estâncias de ski suíças praticam preços de até 60.000 euros (aproximadamente 59.200 francos suíços / 63.700 dólares americanos) por metro quadrado, o que as torna as regiões mais caras para o imobiliário de ski em toda a região dos Alpes. St. Moritz tem uma clientela predominantemente nacional, a representar cerca de 70% dos compradores, enquanto apenas cerca de 30% das transações envolvem compradores sediados no estrangeiro. A maioria destes clientes são provenientes da Alemanha e Itália, bem como de toda a Europa. As propriedades em St. Moritz Village têm uma procura particularmente forte, tal como nas aldeias vizinhas de Celerina, Pontresina, Sils im Engadin e Silvaplana-Surlej. Em Gstaad, por outro lado, cerca de 60% dos compradores são do estrangeiro - da Alemanha, Reino Unido e França em particular. Os compradores suíços são responsáveis por 40%das transações imobiliárias. Além do centro de Gstaad, as melhores localizações incluem Saanen, Rougemont e Lauenenen. "São especialmente procurados grandes chalés isolados erguidos num terreno de encosta ou com um panorama de montanha. No entanto, é muito raro que tais casas de luxo cheguem ao mercado", diz Marie Di Carlo, sócio-gerente da Engel & Völkers Gstaad.

4. Kitzbühel, Áustria

St. Moritz e Gstaad são seguidos por Kitzbühel, com preços por metro quadrado de até 26.000 euros (aproximadamente 27.600 dólares americanos). Cerca de metade das aquisições de propriedades são feitas por austríacos. Além disso, compradores de países como a Alemanha, Holanda ou Grã-Bretanha estão também interessados numa propriedade de ski de modo a mudarem a sua residência principal para o Tirol. As localizações mais cobiçadas incluem o centro de Kitzbühel, Lebenberg, Bichlalm, a área "Sonnenseite" e na montanha de Hahnenkamm. As casas de primeira qualidade em Aurach-Kochau, nos arredores de Kitzbühel, são também muito procuradas.

5. Whistler, British Columbia, Canadá

A estância de ski mais exclusiva do Canadá é Whistler em British Columbia. Com preços por metro quadrado de até 25.000 euros (aproximadamente 36.000 dólares canadianos / 26.600 dólares americanos) para casas em locais nobres, é a quinta estância de ski mais cara do mundo. A quota atual de compradores internacionais é muito inferior à proporção de compradores nacionais a Engel & Völkers registou apenas 15% em 2022, provenientes principalmente dos EUA e Hong Kong. Os compradores canadianos são responsáveis por cerca de 85% da atividade do mercado. "A proporção de compradores que mudam o seu local de residência principal para Whistler está sempre a aumentar - à medida que as pessoas procuram uma casa principal onde possam trabalhar remotamente e desfrutar do ambiente natural único durante todo o ano", disse Maggi Thornhill, Licence Partner da Engel & Völkers Whistler.