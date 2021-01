Vila Galé

Para dar as boas-vindas ao novo ano, a Vila Galé lança uma campanha com preço especial desde 50€ por noite em reservas e estadas até 31 de janeiro, em quarto standard single ou duplo, com pequeno-almoço incluído.

Esta promoção - que não acumula com outros descontos e campanhas em vigor - é válida nos hotéis Vila Galé Ampalius (Vilamoura), Vila Galé Évora, Vila Galé Ópera (Lisboa), Vila Galé Coimbra, Vila Galé Porto Ribeira (Porto) e Vila Galé Santa Cruz (Madeira).

Para usufruir desta campanha, as reservas têm obrigatoriamente de ser feitas online, com o código promocional BEMVINDO2021 ou através do Centro de Atendimento e Reservas (que pode contactar por email ou telefone).

Recorde-se que nos hotéis Vila Galé, as crianças até aos 14 anos não pagam quando ficam alojadas no mesmo quarto dos pais e que o cancelamento é gratuito até às 48 horas antes da data do check in.

NAU Hotels & Resorts

Para aproveitar as melhores oportunidades e agendar feriados, fins-de-semana e até as férias de 2021, até 26 de janeiro o grupo NAU Hotels & Resorts está com descontos até 35% em todas as unidades do Algarve, Montargil e Lisboa.

A campanha January Sales - cujo desconto varia consoante o hotel e as datas escolhidas - está disponível para reservas com estadia até 30 de dezembro de 2021.

Para além do Palácio do Governador, Lago Montargil & Villas, São Rafael Atlântico, Salgados Dunas Suites, Salgados Vila das Lagoas, Morgado Golf & Country Club e Salema Beach Village, incluem-se nesta promoção as reservas feitas em hotéis Tudo Incluído, como é o caso do São Rafael Suites e Salgados Palm Village, e do Salgados Palace, que de junho a setembro dispõe do Salgados Summer Club – Tudo Incluído Premium.

A campanha é exclusiva para clientes diretos e aplicável a novas reservas efetuadas no site ou através da central de reservas do grupo. Graças à tarifa flexível, existe ainda a possibilidade de efetuar o cancelamento gratuito, desde que a reserva seja cancelada com a devida antecipação, conforme política de cancelamento, de acordo com as datas da estadia.