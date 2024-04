Organizada em parceria pela DNA Cascais e a Câmara Municipal, a inauguração conta com um concerto único de Tatanka, o ex-vocalista da banda The Black Mamba, ativações das marcas presentes na praça, descontos exclusivos e menus especiais. Além do discurso de Carlos Carreiras, Presidente da Câmara de Cascais, serão apresentadas as lojas, o espaço e o conceito.

Entre a oferta deste multifacetado espaço encontram-se diferentes conceitos gastronómicos como o Da Lis com Amor e a Delta Espresso, ideais para o pequeno almoço ou lanche, o Pasta non Nasta, a Boutique del Jamon, o gastrobar The Butler ou a Garrafeira de Cascais. Além dos espaços gastronómicos, o One Market conta ainda com a papelaria Presse Linha e um espaço dedicado a Fisioterapia e Performance.

Morada: One Living Cascais - Av. Pedro Álvares Cabral, no Bairro do Rosário

Apoiado na ideia de slow living, este novo espaço está inserido no empreendimento One Living, um projeto que conta com a assinatura do premiado arquiteto Frederico Valsassina. O conceito desdobra-se em três outras vertentes. O One Life mostra uma atmosfera única, com todos os ingredientes para eventos e momentos de convívio animados. O One Taste tem uma oferta diferenciadora de restaurantes e bares que se enquadram num ambiente moderno e sofisticado, com os melhores sabores e o One Feel, onde as lojas abraçam conceitos exclusivos e proporcionam experiencias únicas.

A DNA Cascais vai ser responsável por promover e dinamizar o espaço.