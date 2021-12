A emoção de viver o Natal, aproveitar os momentos em família e colocar as decorações é sempre uma altura muito esperada do ano. Mas, inevitavelmente, chegará o momento em que teremos de retirar todas as nossas decorações.

Pode economizar tempo no próximo ano, arrumando as suas decorações de forma organizada e certificando-se de que deixa tudo preparado para o próximo Natal.

Ben Wightman, do Christmas Tree World, revela os seus melhores truques para preservar as decorações de Natal após a época festiva.

1. Arrumar a árvore de Natal

“A opção mais fácil e económica para guardar a sua árvore de Natal é colocá-la de volta na caixa em que veio ou comprar um saco próprio para árvores de Natal, que garantirá que a sua árvore fique limpa, seca e sem danos, pronta para o próximo ano", explica Ben.

"Se a caixa estiver em boas condições, recomenda-se que embrulhe a sua árvore de Natal antes de colocar novamente na caixa. Certifique-se de que todas as decorações foram retiradas da árvore, desmonte a árvore (se ela vier em partes diferentes) e prenda os galhos com cuidado contra o tronco", acrescenta.

Para embrulhar a sua árvore de Natal, um método económico é fazer as suas próprias “bolsas” de tecido com lençóis velhos, sacos de plástico de edredon ou cobertores para criar uma camada protetora extra ao redor da sua árvore de Natal.

Finalmente, encontre o melhor lugar para a sua árvore. Um sótão, adega ou armário são espaços de armazenamento ideais. Lembre-se também de guardar a sua árvore longe do calor, humidade ou animais para preservá-la pelo maior tempo possível.

créditos: freepik

2. Como guardar as luzes da árvore de natal

Ao retirar as luzes de Natal, verifique se há fios gastos, lâmpadas partidas ou ligações soltas, economizando, assim, tempo no próximo ano. Desta forma, saberá se podem ser reparadas ou se precisam de ser substituídas.

Use um tubo de cartão (por exemplo, como aquele das batatas fritas)

A melhor parte de usar um tubo destes é que pode usar o interior para guardar acessórios, como lâmpadas extras.

Primeiro, corte um "X" na parte superior da tampa de plástico transparente e insira uma extremidade do cabo de luz. Role as luzes com cuidado ao redor do tubo, começando na parte superior e trabalhando na parte inferior, para que as luzes não se partam. Em seguida, coloque a outra extremidade do cabo dentro do orifício que fez na tampa do tubo.

Use fita adesiva e um marcador para identificar com precisão onde utiliza cada uma destas luzes.

Para fios de luz mais longos, reutilize o rolo do papel de embrulho. Basta enrolar o cordão de luzes ao redor do rolo e prender as pontas dentro do tubo, com fita adesiva.

créditos: freepik

Use um cabide

Este método de baixo custo funciona melhor para fios mais curtos de luzes. Qualquer cabide serve, mas é melhor ainda se tiver um cabide de plástico com ganchos.

Estes ganchos são úteis para embrulhar e armazenar luzes de Natal. Enrole uma extremidade do cabo de luz ao redor do gancho do cabide. Se estiver a usar um cabide sem ganchos, pode prender a extremidade com fita adesiva ou amarrar a extremidade do cabo e prendê-lo com fita.

Em seguida, enrole os fios de luz firmemente em torno do cabide. Continue a envolver as luzes de um lado ao outro, e vice-versa. Quando tiver alcançado os últimos centímetros do fio, enrole a ponta em volta do gancho do cabide.

Depois de embrulhar as luzes em torno do cabide, embrulhe-o cuidadosamente em plástico-bolha ou papel de seda para evitar que as lâmpadas se partam. Pode, então, guardá-lo numa caixa ou pendurá-lo na parede.

Juntar todas as luzes

Uma maneira fácil de guardar as luzes de Natal é juntá-las e prendê-las com uma braçadeira ou elástico. Assim, pode mantê-las na sua embalagem original sem precisar de se preocupar com emaranhados. Saberá exatamente o que a caixa contém ao desempacotar as suas decorações no próximo ano.

3. Armazenar enfeites de Natal

Geralmente, temos tendência para deitar as embalagens originais dos enfeites e decorações de Natal. Mas se não o fez, é uma boa opção para guardar de forma segura as suas decorações.

Isto porque, normalmente, as embalagens originais contém separadores e outros elementos que ajudam a manter um bom armazenamento.

Os enfeites partem-se facilmente, por isso é melhor embrulhá-los em plástico-bolha ou papel de embrulho de Natal usado. Pode até colocar os enfeites menores e delicados numa caixa de ovos para mantê-los seguros.