"O Eros Porto, o único evento erótico nacional, que conta com o patrocínio da loja online portuguesa erotictoc.pt, regressa de 2 a 5 de junho, à Exponor, com todas as medidas de segurança. Nesta 14ª edição, voltam as últimas novidades do entretenimento adulto, educação sexual, artes eróticas, práticas sexuais e artigos para a intimidade, assim como os principais artistas e especialistas nacionais e internacionais", informa a organização em comunicado.

"Sem Tabus, Inocente, Marota, Perversa e LGBTI são os diferentes 'rostos' desta edição do Eros Porto e que definem cada um dos espaços que o público vai poder conhecer ao longo de quatro dias. Em cada área há uma oferta diferenciada, mas complementar, com os elementos essenciais para que todos possam alcançar uma sexualidade mais saudável e satisfatória", acrescenta a nota.

"Na Sem Tabus, a nova área centrada na educação sexual, um dos principais objetivos desta edição do ErosPorto, o convite é para despir-se de preconceitos encarar com naturalidade o que é simplesmente natural. Nesta nova área dedicada à educação sexual, há o espaço EroticToc, que conduz a uma viagem divertida e didática pelo mundo fantástico dos brinquedos eróticos; consultoria para conhecer as opções certas e esclarecer dúvidas sobre os brinquedos; aulas para utilização criativa; e um palco interativo com demonstrações e outras atividades", lê-se no comunicado.

"Na Inocente, avança-se nos sentidos, na descoberta dos primeiros estímulos, no aprofundar dos conhecimentos. Nesta área, o espaço Extasia traz a filosofia baseada no amor, com base na ciência e sabedoria tântricas; Educação Sexual reserva um programa vasto de aulas, palestras e workshops dedicados a práticas, posições ou fetiches, entre outras temáticas; Arte Erótica mostra a visão criativa de vários artistas sobre a sexualidade; e Food & Drinks reserva as propostas de alimentação e bebidas", indica.

"Na Marota, assumem-se as vontades, os desejos mais secretos, as fantasias que estavam escondidas. Aqui, nos Palcos Eróticos há espetáculos contínuos de contorcionismo, acrobacia, danças sensuais, striptease ou outros mais explícitos; em Fetiche, as preferências e práticas mais excêntricas; em BDSM, tudo o que envolve bondage, disciplina, dominação, submissão e sadomasoquismo; Shibari, com a arte japonesa do prazer das cordas; e Fotografia Erótica, onde os visitantes viram modelos das suas próprias fotografias sensuais", adianta.

"Na Perversa, as emoções mais fortes, a ousadia, com a imaginação a deixar de ser apenas uma ideia e a virar realidade. O Palco X, com conteúdos totalmente explícitos; o Palco LGBTI, com espetáculos gays, lésbicos e bissexuais, castings, desfiles de roupa íntima e concursos; a Zona Swinger, com tudo sobre o estilo de vida dos casais liberais; o Quarto Escuro, sem luz e com poucas palavras, mas cheio de emoção; a Massagem Erótica, para alinhar os chakras e medir a tensão sexual; e o Photo Call Hard, para fotografias especiais com os artistas preferidos, sem roupa", refere a nota.

"Na LGBTI, ninguém fica de fora, cada um tem o direito de viver a sua sexualidade, sem receios ou amarras. Uma sala de espetáculos explícitos, demonstrações de massagens eróticas, danças sensuais, exposição de arte e apresentação de roupas íntimas são alguns dos conteúdos em destaque", prevê a organização.

As mais recentes tendências e novidades em produtos e serviços para a sexualidade fazem parte da oferta do Eros Porto, que reúne múltiplos expositores de diferentes áreas de atividade. O mesmo acontece com os últimos lançamentos das produtoras audiovisuais de entretenimento adulto, escreve a organização.

Nesta edição, voltam a marcar presença os melhores artistas nacionais e internacionais, de atrizes e atores, a strippers, pole dancers, bailarinos e muitos outros. De momento, está confirmada a presença de atrizes como Pamela Sanchez, Silvia Rubí, Sheila Ortega, Dámaris ou Mary Rider, dos atores Salva DaSilva, Santi Noguera, Viktor Rom, Jesus Sanchez ou Capitano Eric, das dominadoras Ghalia e Mistress Sylvia, do pole dancer Miguel Brito ou do grupo de acrobatas Silver and Gold.

"Recorde-se que o Eros Porto 2022 realiza-se durante quatro dias, de quinta-feira a domingo, de 2 a 5 de junho, entre as 15h e as 02h, sendo que o último dia vai até às 22h. Os bilhetes diários têm o valor de 18 euros e o passe de quatro dias de 60 euros, podendo ser adquiridos online, antecipadamente, ou durante os dias do evento, nas bilheteiras, na Exponor", conclui a nota.