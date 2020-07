A sala de provas da Quintas de Melgaço, produtor da região dos Vinhos Verdes, tem em exibição, durante o verão, a exposição de pintura “Tintas de Melgaço”, assinada pela dupla Alua & Pólen. A inauguração está marcada para dia 25 de julho, e vai contar com a presença dos artistas plásticos para orientar um workshop gratuito aberto ao público, mediante inscrição prévia para o e-mail enoturismo@quintasdemelgaco.pt.

Na tarde de sábado, das 14h00 às 18h00, os visitantes vão poder participar numa pintura colaborativa, orientada por Manuel António e Paula Dacosta Ribeiro, o casal por trás do projeto artístico, testemunhando ao vivo todo o processo criativo - da ideia à tinta. Além do workshop, para completar a experiência, será servido um copo de QM Alvarinho, vinho bandeira do produtor, para degustação.