Para o Dia de São Valentim, o Hotel Casino Chaves está a preparar um jantar espetáculo a decorrer na Sala Península, com iguarias que prometem abrir o apetite para a atuação do “cowboy” mais conhecido do país.

Com um estilo musical singular, Zé Amaro, pioneiro como cantor country em Portugal, apresentar-se-á em palco a partir das 22h30, num concerto que precede o jantar cuja admissão está prevista decorrer entre as 20h00 e as 21h00.

Da discografia de Zé Amaro consta o álbum “O coração da gente chora” (2007), com músicas como “Agarradinho” e “Mentira dela”. Mais recentemente, em 2019, o músico lançou o álbum “Homem de sonhos”.

O jantar no Hotel Casino Chaves orça os 50 euros por pessoa.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 276 309 600 ou e-mail hotelcasinochaves@solverde.pt