A pensar em todos aqueles que desejam desconectar do stress do dia a dia e procuram um momento de relaxamento, o Sayanna Wellness & Spa do Hotel Myriad criou uma campanha muito especial.

Até ao fim do mês de abril, o hotel do grupo SANA, localizado no Parque das Nações, está a oferecer diferentes tratamentos de spa com desconto até 40% de desconto disponíveis de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 14h00.

Na campanha "Luxury Spa Special Offers" os clientes podem escolher entre cinco experiências de relaxamento onde luxo e bem-estar andam de mãos dadas e que podem ser vividas a dois ou sozinho.

A Hidratação Profunda (que junta uma ação esfoliante, hidratante e suavizante para eliminar as toxinas), a Massagem Oriental (feita com recurso a óleos quentes inspirada em técnicas orientais e na tradicional massagem balinesa) e Alívio da Mente Cansada (uma massagem de cabeça, costas e pernas para aliviar o stress) são os três tratamentos corporais disponíveis.

Se prefere algo para o rosto pode optar pelo Facial Antienvelhecimento (75 min) que, com recurso à tecnologia avançada e diferentes produtos, pretende devolver luminosidade e juvialidade à pele.

Este pack promocial incluiu ainda uma experiência que pode ser desfrutada em casal. Com uma duração de 60 minutos, a Alma Portuguesa a Dois vai realizar-se na sala Essence e contempla dois momentos: "um ritual de boas-vindas com azeite e caroço de azeitona, seguido por uma massagem relaxante com azeite e alecrim", pode ler-se em comunicado.

Cada um destes momentos de serenidade pode ser finalizado com um chá de relaxamento de assinatura, um prato de fruta fresca ou, no caso da experiência a dois, duas flutes de espumante e pastéis de nata.

Uma das vantagens desta unidade de hoteleira de luxo é o facto de, em todas as salas de tratamento, os clientes poderem desfrutar de uma vista panorâmica para o Rio Tejo durante e após a massagem.

A campanha "Luxury Spa, Special Offers", que não é acumulável com outras promoções e não inclui o acesso às facilidades do spa, vai estar em vigor até dia 30 de abril sendo necessário efetuar a sua reserva previamente.

Para mais informações, clique aqui.