O site www.speedparty.net, que se dedica à organização de festas e eventos para Singles (pessoas descomprometidas), está a organizar a realização de um passeio pedestre na Serra de Sintra.

Depois do sucesso na organização do 1º Dating Walk do passado mês de maio, surge agora uma nova edição no próximo sábado, dia 17 de julho.

Se é uma pessoa descomprometida, amante da natureza e gosta de conhecer pessoas novas, esta é uma experiência que não deverá perder. Trata-se de uma atividade saudável e ao ar livre que promete novas descobertas e certamente novas amizades.

Este passeio tem início marcado para as 15h00 horas na Serra de Sintra e o preço de inscrição é de 22,50 euros.

Para os dias 24 e 31 de julho estão também agendados dois eventos Speed Dating Virtual nos quais os Singles podem participar a partir de suas casas. Estes eventos destinam-se preferencialmente a Singles das cidades do Porto e de Lisboa.

Para saber mais sobre estas atividades, poderá aceder ao site www.speedparty.net ou enviar uma mensagem via WhatsApp para o +351968269818.