No Serenity – The Art of Well Being, o amor é celebrado ao longo de todo o mês de fevereiro e incluem sugestões individuais, que reforçam a importância do amor próprio, e também sugestões a pensar em quem quer celebrar o sentimento profundo a dois.

Do Algarve a Lisboa, veja o que a marca portuguesa está a oferecer ao longo do mês nos seus diferentes espaços:

Experiência para casal “Senses of Love”

A oferta “Senses of Love”, destinada a casais, inclui uma massagem para dois que ativa a energia do chakra do coração. Após a massagem, os casais poderão desfrutar do estado profundo de relaxamento no ambiente intimista e luxuoso da Aurum Suite, onde será servido champanhe, morangos e chocolate (250€ por casal/110 minutos no Hyatt Regency Lisboa e Pine Cliffs Resort).

Para os casais que preferirem celebrar o amor em Cascais, após a experiência, que será realizada na sala de tratamento, os casais têm acesso à zona de relaxamento do spa (150€ por casal no Sheraton Cascais Resort).

Experiência individual “Self Care is Self Love”

E porque o amor próprio deve ser a primeira expressão de amor, a oferta “Self Care is Self Love” é um tratamento individual, disponível apenas durante o mês de fevereiro, que inclui uma massagem às costas, ombros e pescoço.

Adicionalmente, se for realizada no Hyatt Regency Lisboa ou no Pine Cliffs Resort, após a massagem, é feito um tratamento facial que ajuda, segundo o comunicado da marca, a purificar e abrir o coração, libertando-o de bloqueios emocionais. Caso seja feita no Sheraton Cascais Resort, após a massagem corporal, segue-se um tratamento facial CBD que combina os efeitos anti-inflamatórios e anti-envelhecimento do CBD com as técnicas eficazes de acupressão do sistema nervoso e equilíbrio dos pontos energéticos.

Em ambos os espaços, a experiência “Self Care is Self Love” termina com um momento a dois na área de relaxamento do Serenity Spa onde será servido um sumo de fruta e frutos secos (145€ por pessoa/80 minutos no Hyatt Regency Lisboa e Pine Cliffs Resort e 120€ por pessoa no Sheraton Cascais Resort).