Mas, afinal, de que se trata? De acordo com Julian Majon, consultor de design de interiores da VELUX, "são um estilo eclético misto do século XX com um toque de cores vibrantes e pastel, texturas, padrões, formas geométricas e orgânicas".

Assim, neste estilo, a criatividade não tem limites e o importante é ir experimentando diferentes conjugações até se sentir bem com o que está a criar. Aceita o desafio?

O nome tem como base os estudos que mostram que o contacto com cores fortes potencia a produção de dopamina no nosso cérebro. Para quem não sabe, a dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer que, quando libertado no cérebro, induz sentimentos de felicidade, desempenhando um papel vital na regulação do nosso humor, motivação e comportamento.

O dopamine decor começou a surgir ao longo da década de 1980 e tem-se tornado famoso graças à publicidade e a redes sociais como o TikTok.

Como seguir a dopamine decor em casa sem fazer grandes alterações?

1. Deixe a luz natural entrar

A luz natural é um fator importante para a produção de dopamina no nosso dia-a-dia. Deste modo, juntar este estilo de design com a presença de luz natural é transformar o seu espaço numa fonte de energia, felicidade e satisfação. Além disso, "graças à luz natural, as cores são reforçadas, tornando-as mais vibrantes e intensificando o efeito pretendido", explica Julian.

2. Dê vida às suas prateleiras

As prateleiras abertas, que podem estar em qualquer divisão da casa, são um local privilegiado para ir alterando a decoração sem que seja necessário um grande investimento. Desde vasos decorativos, plantas coloridas, velas, quadros, a letreiros néon ou objetos decorativos, tudo é válido desde que fique mais feliz. Neste estilo, a mistura de padrões com quadrados e bolas, ou a mistura de cores como o vermelho e o laranja, já não são um problema e, por isso, a criatividade não tem limites.

4. Crie uma galeria de arte na parede

Embora as paredes com vários quadros não sejam um requisito na dopamine decor, são uma ótima forma de transformar uma parede simples numa autêntica galeria de arte. Pode apostar nos quadros coloridos, com frases inspiradoras ou recordações emolduradas, nos letreiros néon, candeeiros de parede ou verdadeiras obras de arte. Basta gostar para colocar, não tem de pensar se vai combinar com os restantes elementos, porque neste estilo, o pendant é não fazer pendant.

5. Arrisque nos têxteis e pequenos móveis

Se pintar as paredes ou trocar os móveis maiores da casa for algo mais complicado, opte por complementar com têxteis ou móveis de menor dimensão, como mesas de apoio, que sejam coloridos, com vários padrões ou formas originais. Móveis antigos podem ser restaurados e transformados, dando-lhes uma nova e mais alegre roupagem. Um tapete na sala ou a roupa da cama no quarto com cores aguerridas podem transformar por completo os espaços. O truque é arriscar arriscar sem medo.