A 2 de abril, celebra-se o Domingo de Ramos, dia em que tradicionalmente os afilhados entregam o Ramo às Madrinhas e aos Padrinhos. O Hilton Porto Gaia propõe um brunch em homenagem a este momento. Desta forma, entre as 12h00 e as 15h00, é possível usufruir de uma proposta que inclui seleção de pão e pastelaria, pequeno almoço, saladas, entradas frias e quentes, pratos quentes, dos quais se destaca o lascado de bacalhau. Como já vem sendo hábito as crianças até aos cinco anos, inclusive, não pagam e entre os seis e os 11 pagam apenas metade. Para que a experiência seja completa, há ainda a oferta de um vaucher para usufruir das áreas de águas do Hilton Wellness& SPA, por duas horas, sujeito a marcação obrigatória.

O brunch orça os 42 euros por pessoa.

Entretanto, o hotel de cinco estrelas, localizado no centro histórico de Vila Nova de Gaia, preparou um programa dedicado às famílias, para o fim de semana da Páscoa, onde as crianças serão as estrelas com direito a sessão gratuita de cinema no auditório do hotel, dias 8 e 9, às 11h00 e às 15h00.

O programa de 7 a 9 de abril inclui duas noites de alojamento, com pequeno-almoço, acesso ao Hilton Wellness & Spa e, almoço buffet no domingo de Páscoa, desde 255 euros/ noite. Também existe a proposta sem almoço incluído, a partir de 220/noite, as crianças são convidadas, uma vez que os programas de alojamento incluem estadia para uma ou duas crianças.

