O que levaria na mochila em caso de catástrofe? Venha mostrar como seria o seu kit de sobrevivência esta sexta-feira, 22 de abril, às 21h00, numa visita às escuras ao Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Fique à conversa com investigadores e ativistas que partilharão a sua luta pela defesa do nosso planeta e prepare-se para usar o instinto de sobrevivência numa visita em que a única luz… será a da sua lanterna! Este é um dos destaques da programação de dois dias que o Pavilhão do Conhecimento dedica ao Dia Mundial da Terra.

No sábado, dia 23, às 11h00, reúna a família e participem no workshop no Laboratório onde serão convidados a pôr as mãos na terra para estudar as minhocas, descobrir como estas reciclam a matéria e de que forma nos podem ajudar a reduzir o lixo que produzimos.

Carolina Bianchi, CEO da Mudatuga, uma empresa que tem como missão alertar para a importância da compostagem doméstica e comunitária, conduz a sessão. No mesmo dia, às 15h00, a bióloga muda-se para a Oficina Dòing e desafiará as famílias a construírem um compostor com materiais reciclados segundo o método japonês Takakura.

Não deixe de passar na banca da Mudatuga, no Átrio, e conheça o Bokashi, um compositor doméstico premiado no concurso de empreendedorismo EIT Climate-KIC. Participe nos workshops e transforme-se num ninja da compostagem!

Aproveite ainda para dar uma nova vida à sua roupa na Oficina Dòing: traga t-shirts velhas e recupere-as com criatividade para o verão que está a chegar.

Os livros também fazem parte da programação do Pavilhão do Conhecimento no âmbito do Dia Mundial da Terra. No dia 22, às 15h00, assista ao lançamento de “A revolta da natureza em Brimsa” e receba um exemplar assinado pela investigadora Vanda Brotas, autora desta história que começa com um estranho sms que pede a dedicação da população de Brimsa para compreender a natureza.