Até ao dia 24 de abril, mais de 70 organizações vão estar a promover atividades em todo o país para sensibilizar, educar e despertar a curiosidade para a proteção deste sistema fundamental para a vida.

A programação da iniciativa inclui diversas atividades educativas e de literacia; concursos, desafios, quizzes ou jogos; aulas de surf; cursos e workshops; exposições e exibições artísticas; limpezas de praia, margens de rios e subaquáticas; palestras, seminários e conferências.

Durante dez dias, a iniciativa "O oceano é a nossa terra" quer mostrar que é possível combater e contribuir para resolver os problemas atuais que o oceano enfrenta ao unir, numa celebração conjunta, organizações que atuam na área da conservação do oceano, sensibilizando a sociedade para a importância do oceano no equilíbrio planetário.

Desde 2020 que a Fundação Oceano Azul apoia esta semana de atividades focadas no oceano em celebração do Dia Mundial da Terra. No total, nas quatro edições anteriores, foram realizadas mais de 500 atividades preparadas por cerca de 150 organizações.

O Dia Mundial da Terra é assinalado todos os anos em 193 países, revelando a crescente consciencialização para a necessidade de proteger o oceano e o planeta.

Quem quiser participar em atividades relacionadas com o oceano pode consultar as atividades no site da Fundação Oceano Azul.