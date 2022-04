Dia da Mãe: está na hora de mimar as melhores mães do mundo com passeios que abrem o apetite

Tasca do Zé Tuga | Bragança

Neste restaurante, mães e filhos vão sentir-se verdadeiros reis e rainhas. Em pleno Castelo de Bragança, a Tasca do Zé Tuga oferece sabores vindos de Trás-os-Montes que deliciam qualquer paladar. Um excelente pretexto para visitar Bragança e este castelo tão bem preservado até aos dias de hoje.

Fábrica de Chocolate | Viana do Castelo

Para os lados de Viana do Castelo, as famílias podem desfrutar dos deliciosos pequenos-almoços do hotel da Fábrica de Chocolate. Também disponíveis a não hóspedes, estas refeições encantam pela padaria, pastelaria, sumos naturais e muito mais. Perfeito para descansar antes de uma visita à Capela de Nossa Senhora da Agonia, ao Santuário de Santa Luzia ou à Praça da República.

Esplanada Jardim do Morro | Porto

Apenas a um olhar de distância para o Porto, a Esplanada do Jardim do Morro oferece uma vista desafogada para as duas margens do Douro e para a Torre dos Clérigos. Depois de uma viagem no teleférico ou de um passeio pelo jardim, termine o Dia da Mãe com um lanche em família, emoldurado por uma paisagem de cortar a respiração.

Beca Beca | Lisboa

Apetece-lhe dar uma volta pelo Parque Eduardo VII? Entre a Estufa Fria e o Clube VII, encontra o quiosque Beca Beca. Além da oferta de cafetaria, as refeições são rápidas e acessíveis, com uma ampla variedade de bebidas. Às vistas para o coração de Lisboa, junta-se um parque infantil, encorajando os miúdos a tirarem o máximo partido da refeição.

As Dunas | Sagres

Se estiver pelo Algarve, pode fazer uma paragem no restaurante As Dunas. Conhecido pela sua variedade de peixe fresco e marisco, o estabelecimento disponibiliza um menu para qualquer altura do dia. Ao saborear uma deliciosa refeição, pode aproveitar as vistas para a praia do Martinhal, convidativa a longos passeios.