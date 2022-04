O primeiro dia de maio, a data escolhida para celebrar anualmente as mulheres que nos deram vida: as nossas mães. Conhecidas pela sua resiliência, dedicação e muito mais, esta é a altura ideal para as compensar.

Para celebrar esta data, o Mundo Ageas reuniu diversas opções para os diferentes tipos de mães e de personalidades existentes, de forma a não poder falhar com o seu presente.

A mãe multitasker

Para a mãe que anda sempre a correr de um lado para o outro sugerimos atividades relaxantes e que lhe permitam tirar proveito de uma merecida pausa.

Pense, por exemplo, numa massagem profunda, para atingir um estado completamente zen, ou uma limpeza de pele, de forma a fazê-la sentir-se como nova.

Se o exercício físico for a atividade ideal para a sua mãe reduzir o stresse, propomos então uma aula de yoga. Além dos vários benefícios que traz à saúde, as aulas vão de iniciantes a avançados, permitindo-lhe o acompanhamento necessário em todos as fases.

A mãe radical

Se aquilo a que a sua mãe aspira é aventura, adrenalina e alta intensidade sugerimos-lhe que aposte em atividades desportivas que fujam ao habitual.

Desde treinos HIIT, atividades de escalada ou aulas de judo, pode escolher entre uma variedade de práticas mais ousadas que atenderão a todos os gostos e qualquer condição física.

A mãe “faz tudo”

Se a sua mãe tem jeito para todas as atividades em que se envolve, propomos experiências criativas e desafiantes. Porque não experimentar uma aula de joalharia, ou o restauro de fotografias ou movéis?

Este tipo de ocupações trarão à sua mãe um novo estímulo e permitirão que desenvolva capacidades nunca antes trabalhadas. Prepare-se, contudo, para servir de cobaia para muitas destas experiências: “O que é que achas disto?”.

A mãe “sempre a aprender”

Para a mãe que está sempre a aprender, nunca satisfeita e constantemente à procura de novos desafios, sugerimos um coaching de carreira. Este ajudará a encaminhá-la para os projetos profissionais que mais a preencherão sem descurar o crescimento pessoal ao longo do percurso. Desde softs skills a mudar de carreira, são diversos os temas que poderá abordar com um profissional.