Entre o dia 2 e o dia 11 de junho, três insufláveis, carrossel parisiense, banca de pipocas e de algodão doce, entre outras atrações e atividades, garantem a animação de miúdos e graúdos. As atividades reforçam a oferta habitual do Kids Club, com programas diários para crianças entre os três e os 12 anos, entre passatempos e jogos mais desportivos, como o minigolfe, o voleibol ou a piscina e ainda sessões de cinema, entretenimento disponível das 10h às 21h.

Localizado na Herdade dos Salgados, em Albufeira, o hotel 5 estrelas NAU Salgados Palace, encontra-se em regime de tudo incluído, até ao final de setembro, sendo conhecido pela sua oferta especialmente dedicada às famílias. Esta unidade está dotada de piscinas de grandes dimensões que incluem ainda escorregas, a pensar nos mais novos.